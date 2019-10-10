疑涉恐怖組織“淡虎”活動 森甲2火箭議員被捕













（馬六甲、芙蓉10日訊）疑涉及斯里蘭卡恐怖組織“淡米爾之虎”（LTTE）活動，行動黨2名州議員，即森州龍城區州議員古拿及馬六甲一名行政議員今日被武吉阿曼警察總部帶回助查。

據了解，武吉阿曼警方是在2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）下展開這項逮捕行動。

根據了解，警方這次的逮捕行動，相信是被懷疑涉及斯里蘭卡恐怖組織“淡米爾之虎”（LTTE）有關。淡米爾之虎，是斯里蘭卡以北泰米爾族的民族主義武裝組織，擅長游擊戰術，斯里蘭卡政府宣布該組織為非法組織。

據悉，今早9時30分左右，數十名特警進入拉杭新村，並在古拿的住家進行包圍，不久後便破門而入。

住家服務中心搜證

警方在古拿住家逗留了約2小時，於上午11時左右離開，接著到古拿的服務中心繼續搜證，前後歷時約3小時。

警方是於下午12時30分，把古拿帶回武吉阿曼警察總部進行調查。

消息指出，也是行動黨森州署理主席的古拿，是在2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）被警方扣押。

拉杭新村村長劉秋興在接到消息後趕抵現場，並親眼目睹古拿被銬上手銬後，在4名警員押送下坐上警車，而警方也古拿的住家帶走3箱文件。

他也說，現場至少有10多名警方，相信是來自武吉阿曼及芙蓉警區總部，相當大陣仗。警方也將古拿住家四周的路口封鎖，村民不能靠近，也無法拍照。

亞沙國會議員謝琪清提到，針對該黨森州署理主席古拿被捕一事，已經向黨中央領袖匯報。

古拿也是行動黨森州署理主席。

甲首長證實行政議員被拘

甲州首席部長阿德里今日向媒體證實，馬六甲一名行政議員被武吉阿曼警方拘捕，但具體原因不詳，州政府將嘗試向警方了解該名議員被拘捕的原因，並相信有關議員將給予警方高度配合。

他說，州政府將此事交給執法單位處理，並在有需要下與警方配合。

阿德里是在今早召開的記者會上，受到媒體詢問時這麼表示。

據悉，該名來自行動黨的行政議員今早8時許在本身位於州政府大廈的行政議員辦公室，被武吉阿曼警方帶走。

甲州行動黨主席拿督鄭國球行政議員接受本報訪問時也證實此事屬實，惟目前正在設法向當局了解情況，故不能對被逮捕原因作出任何猜測。

沙米甲火箭組織秘書

根據《當今大馬》引述消息說，遭警方逮捕的沙米納登為馬六甲行動黨組織秘書。

沙米納登在2018年中選為亞羅牙也牙力州選區議員後，被委任行政議員，掌管團結、人力資源、非政府組織與消費人事務。

沙米納登去年大選初啼試聲，成功以4392票打敗國大黨的巴尼澤南（4085票）及伊黨的恩南沙（1865票）。

拉瑪否認被傳召錄供

在截稿前，有聞言指北賴州議員拉瑪沙米也被武吉阿曼警察帶回助查。不過，記者在下午2時成功取得他的聯系，他通過手機告訴記者目前他在光大辦公室上班，沒有聽聞武吉阿曼警察傳召他錄供的消息。

大批媒體湧上其辦公室，見到拉瑪沙米如常開會。他受到記者詢問時他說，他沒有接獲任何來自武吉阿曼的通知。

拉瑪沙米也是檳州第二副首長；他說，2名來自行動黨的議員被指說與已瓦解的淡米爾之虎有關系，今早被警方逮捕。

他證實馬六甲州行政議員沙米納登、森美蘭州議員古那瑟卡蘭，及霹靂州一個印裔非政府組職的一名領袖，今早被捕。

拉瑪沙米說，他不清楚這名非政府組織領袖的名字。不過他相信這起逮捕事件與他們3人去年出席“英雄日”聚會有關，但他無法肯定。

拉瑪沙米也曾被指支持淡米爾之虎，但他已多次否認及澄清，並指有關組織早於2009年瓦解。

當被詢及是否擔心也被逮捕時，他說會靜觀其變。拉瑪沙米從政前是國大的講師，他於2005年曾協助淡米爾之虎和斯里蘭卡政府之間的談判，以尋求和平方案。他也在其他地區如亞齊、日內瓦和挪威參與這一類的工作。