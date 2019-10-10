民事職總冀財案獎掖 津貼關卡移民官200元







（新山10日訊）全國公共及民事職工總會（CUEPACS）主席拿督阿茲慕達指出，該會希望政府公佈的2020年財政預算案中，能給予在關卡駐守的移民廳官員提供200令吉獎掖（Insentif），作為他們的健康處於高風險工作環境的特別津貼。

他表示，目前移民廳總部有為部份執法官員提供200令吉津貼，該會建議政府也應為在關卡駐守或值勤的移民廳官員提供特別津貼。

“這是因為關卡的移民廳官員工作環境不理想，包括吸入廢氣、噪音、長時間在出入境櫃檯坐著、空氣不流通等，患癌及其他疾病風險連帶提升。”

處於高風險工作環境

阿茲慕達昨天前往馬新第二通道巡視，今天早上則巡視新柔長堤的交通狀況後，與移民廳官員舉行對話會，並召開記者會提出數項建議。

此外，阿茲慕達建議政府增加新柔長堤關卡的閉路電視，以便在發生任何事故時擁有實際憑證，同時在該長堤及馬新第二通道設置小型診療室，讓值勤官員或民眾一旦出現不適，能及時獲得診治。

他表示，新柔長堤和馬新第二通道的往來人流、車輛龐大，政府需加強關卡移民廳安全、良好的環境，為官員的工作效率帶來保障。

“設置小型診療室可第一時間幫助出現呼吸困難或心臟疾病者，避免交通阻塞而影響拯救任務。”

針對馬新第二通道的羅里入境檢疫通關掃描器，僅剩一台順利運作的問題，阿茲慕達要求政府盡快維修或更換損壞的掃描器，以免影響官員辦公。

該羅里入境關卡原有2台掃描器，一台經損壞約半年，如今只剩一台可操作。

“入境檢疫關係國家安全，不可疏忽、草率行事。”

阿茲慕達於會上促請民眾合作，諒解移民廳官員的處境及工作壓力，相互給予尊重。

大馬半島移民服務職公會主席（KPISM）主席諾希山、全國公共及民事職工總會副主席嘉益士等皆出席記者會。