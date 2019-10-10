收集7千民眾意見回饋 財長週五提呈財案







（布城10日訊）財政部指出，2020年財政預算案將於明天由財政部長林冠英提呈國會，而財政部和林冠英在這之前已經在全國各地舉行了12次的焦點小組諮詢。

財政部今日發文告指出，為了在財政預算案中納入民眾的意見，財政部也配合2020年財政預算案進行了一項網絡調查，收集了逾7000名來自不同背景、年齡層與地區的馬來西亞人的回饋。

各地辦12次小組諮詢

“根據受訪者接受調查得到的回饋，他們希望政府採取一些措施，以降低生活成本，提高生活水平，以及在災難發生時提供援助。”

在青年方面，財政部指出，受訪者籲請政府放寬技職教育與培訓（TVET）的就業機會，鼓勵學員和學徒創造機會，藉以獲得工作經驗，並改善技能與人類發展計劃。

“大多數受訪者希望政府採取更多措施協助弱勢群體、確保所有州屬取得平等的發展、不論種族與宗教，為所有人提供平等的機會，以實現《2030年共享繁榮願景》。”

財政部指出，對人民在這項調查中的回應，以及2020年財政預算案前夕所進行諮詢會議的回饋，政府除了關注也納入考量。

財政部指出，去年提呈的2019年財政預算案，分配2598億令吉作為運營支出，以及547億令吉供發展支出。

“2020年財政預算案是希望聯盟政府的第二次預算案，將於10月11日提呈國會，屆時將通過媒體及財政部的臉書及推特官方賬號進行現場直播。”