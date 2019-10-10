財部預算案網上民調 降生活費受災獲援助

（布城10日訊）今日是2020年財政預算案提呈國會下議院的前夕，財政部表示，財政部長林冠英之前已經在全國各地進行了12次的焦點小組咨詢。

財政部發文告表示，配合2020年財政預算案，該部進行了一項網絡調查，收集逾7000名來自不同背景、年齡層和地區的馬來西亞人的回應，以在財政預算案中納入社會大眾的意見。

根據這項調查，受訪者希望政府採取一些舉措，降低生活成本，提高生活水平，並在災難發生時提供援助。

“在青年方面，受訪者敦促政府放寬技職教育與培訓（TVET）的就業機會，鼓勵學員和學徒創造機會以獲得工作經驗，並改善技能與人類發展計劃。

“大多數的受訪者希望政府採取更多舉措幫助弱勢群體、確保所有州屬取得平等的發展、無論種族與宗教，為所有人提供平等的機會，以實現《2030年共享繁榮願景》。”

文告表示，政府關注和考量人民在這項調查中的回應以及2020年財政預算案前夕所進行的諮詢會議。

文告指出，去年2019年財政預算案分配了2598億令吉的運營支出和547億令吉的發展支出。

“2020年財政預算案是希盟政府的第二次預算案，將於10月11日提呈，屆時將通過媒體及財政部的臉書和推特官方賬號進行現場直播。”