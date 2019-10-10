蘇克里：10月降雨量最高 檳民應做好水災防範





（大山腳10日訊）10月中起至10月杪，將會是檳州一年里降雨量最高的月份，市民受促做好準備，採取防範措施。

檳州水利灌溉局總監蘇克里說，檳州每年平均雨量為2300mm，今年截至9月，雨量達1300mm，這意味著未來3個月還有大約1000mm的降雨量。

“根据數据，降雨量最多的月份是從9月秒開始至10月和11月，而10月中開始至10月秒則是最高臨界點，各方都需要做好准備。”

蘇克里說，若降雨量每小時30至40毫米，則不會造成太大問題，但一天若達300至400毫米，全檳就會發生水災。

提升排水系統明年竣工

“所以我們最需要的是提升排水系統，不過我有信心，這些計划明年竣工后，遇到一般大雨，水災情況會獲得緩解。”

他也呼籲市民在注意未來6週的降雨量，做好防範措施。

蘇克里今早聯袂地方政府委員會主席佳日星、威省市長拿督羅查理，今早在威省市政廳大廈，針對近日的威省水災時召開記者會時，這麼說。

佳日星說，政府所進行的治水計劃不能只看眼前，隨著天氣的變化，在擬定治水計劃時必須有遠矚性，防患未然。

佳日星表示，8日下午5時30分至7時30分的雨量為136mm，是不尋常的雨量，也導致威省26區發生閃電水災，其他原因也包括威中縣第4渠道及麥曼珍河倒瀉，其中威中及威北受影響最深，威北有7個地區發生內澇，

威中有19區。

佳日星說，州政府通過治水委員會撥出7970萬令吉進行多項治水計劃，這些工程去年開始動工，當中部分大型計劃預計在明年3月完工。

他指出，這些工程包括在麥曼珍建抽水泵房、提升溝渠及河流，工程已在去年3月16日開始，工程價值4000萬令吉；柔府風景園進行提升第5溝渠計劃及安裝抽水機，工程價值約1380萬令吉，工業路（Jalan Perusahaan）則進行提升溝渠、涵洞、道路及抽水機工程，價值約290萬令吉；南美園敏惹路則會安裝分流溝渠，將水流更快引到南美園抽水泵房，同時提升第4溝渠及興建抽水機在汽車城，工程預計1900萬令吉。

他說，登米蓋路的短期解決方案則是安裝分流溝渠到蒂莎南眉，工程耗資月16萬4000令吉，同時水利灌溉局也會安裝抽水機將水抽到蓮花池，工程價值大約390萬令吉，長期方案則是提升第4溝渠及安裝抽水機在汽車城，工程耗資約1萬9000令吉。

威省市長羅查理說，昨天與前天發生水患最主要的原因是雨量過多及海水漲潮，第4渠道無法承擔過多的水量，水利灌溉局建造分流排水溝將縮短水流長度，加速排水。

獲撥款馬上開工

另一方面，佳日星說，第11大馬計劃將在明年結束，第12大馬計劃將于後年開始，每一項大馬計劃的年限是5年，因此檳州水利灌溉局向聯邦政府申請的17億令吉治水撥款，是供未來10年即第12及13大馬計劃的治水計劃工程。

羅查里說，市廳向聯邦政府申請在第12大馬計劃下，撥款6200萬令吉進行已在計劃中的治水工程；即5000萬令吉供北賴及北賴工業區、威北威拉花園500萬令吉及才能園700萬令吉。

“上述計劃已準備就緒，一旦獲得撥款就可馬上展開工程。”