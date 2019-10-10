前朝投資不當虧65億 阿茲敏：國庫控股今年料可減債50億

（吉隆坡10日訊）經濟事務部長拿督斯里阿茲敏說，國庫控股承受虧損主要原因是前朝政府進行非戰略投資，沒有價值的投資及沒有獲得最佳的投資回酬，在去年虧損65億令吉，不過，預料今年的財政表將轉虧為盈，達約50億令吉。

他表示，由於國庫控股沒有獲得政府或其它方式資助，需以脫售資產來籌資，用以支付債務和注入新的投資。

“實際上，前朝政府有這筆損失的記錄，但是並沒有記錄在財表內，顯示這是非常不透明和不負責任的做法。”

阿茲敏今日在下議院回答巫統野新區國會議員拿督斯里阿末韓查的問題時強調，國庫控股出售資產不是“不尋常的事”，而是正常的經濟活動，在前首相拿督斯里納吉掌權期間，即從2009年至2018年4月，一共脫售了84項資產。

他表示，希盟政府上台約一年半時間，已成功減少國庫控股的債務，從原有的550億令吉減少至470億令吉。

“我們預料在來年，能將國庫控股的債務減少至350億令吉至400億令吉。政府將在2018年至2019年通過出售資產來攤還債務和注入新投資。”

他指出，從2018年5月至今年6月，政府已脫了總值約188億令吉的資產，其中2018年5月至12月達32億令吉，以及今年1至6月達156億令吉。

不過，阿茲敏表示，目前國庫控股無法實體列出即將脫售的資產，因為仍需獲得特定單位的批准如董事部和國內外的相關單位。

另一方面，阿茲敏解釋，國庫控股是以公開方式以84億2000萬令吉脫售IHH醫保16%股權予三井公司（Mitsui），因為該公司是國庫控股的夥伴公司。

他表示，政府是以高以市價來脫售IHH醫保16%股權予三井公司，取得20%的額外收入。

“市價原是5令吉，但我們獲得6令吉的價格。”