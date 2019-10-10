總警長：9個月艱辛破4千案 擬每月津貼水警500









（檳城10日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密說，水警屢屢破案表現傑出，今年首9個月偵破4233多宗各類海上罪案，充公已約1.6億令吉各種財物。他說，水警的職務異常辛苦，他將向內政部爭取每個月500令吉的津貼。

阿都哈密今天在峇都蠻北馬水警行動部隊主持水警72年週年紀念日時說，水警的傑出表現傑出提升了警隊的形象。

他說，除了爭取500令吉的津貼之外，同時也將提升水警各方面的配備，如巡邏船等等，協助水警更有效的執行任務。

他說，海上執勤是一項非常艱巨和辛苦的工作。

他說，水警有不少設備都已損毀或無法是用，增添新配備勢在必行。

他說，雖然資金不小，但好在水警本身擁有各種專業的維修員，在設備毀壞時能夠自行維修，換個角度說，這未國家省下不少金錢。

會上阿都哈密也頒發表揚獎狀給多名立功的水警。

所有儀式結束後，他和各高官到水警碼頭欣賞水警準備的精彩演習。

出席的紀念日的嘉賓還包括全國內部安全及公共秩序總監拿督斯里阿里克沙尼、全國水警指揮官莫哈末尤索夫以及檳州總警長拿督納仁。

指劉特佐不可能潛入美國

詢及劉特佐的是否藏身美國時，阿都哈密劉特佐不可能神不知鬼不覺潛入美國。

“美國關卡和邊境保安森嚴，劉特佐如果可以神通廣大潛入美國境內，那麼美國不是很丟臉？”

他說，大馬警方已經掌握有關劉特佐藏身處的情報，他希望可以在今年杪將劉特佐帶返大馬接受警方調查。

詢及劉特佐的藏身處，阿都哈密說目前還不是時機公佈。

歡迎砂設民間海上巡邏隊

針對砂拉越州首席部長拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示欲在該州成立民間海上巡邏隊，保衛沙州海域安全，阿都哈密表示歡迎。

“只要各項條件符合法律程序，我以身為全國警察總長的身份表歡迎。”

但他表示 ，警方還未接到正式申請。