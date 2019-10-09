有白紙黑字列明接位協議 安華：我在敦馬之後任相

（吉隆坡9日訊）公正黨主席拿督斯里安華強調，首相敦馬哈迪已經答應他會在2年內退位，而且接位一事，是有文書式協議（written agreement）的，因此，無論是媒體或民眾繼續猜測，對他們都是不公平的。

“是，是有文書式協議，說明我將會繼馬哈迪之後成為馬來西亞首相，更何況，這份協議不止是在希盟領袖間（收藏）。”

他指出，上屆大選期間，希盟向人民傳達了明確的訊息，即安華出獄之前，馬哈迪是首相，安華夫人拿督斯里旺阿茲莎則出任副首相，直到安華出獄後，再由安華出任首相。

他坦承，馬哈迪在交棒日期上確實反反复覆，但他依然堅信交棒日期是在2年後。

“馬哈迪告訴我，他已經承諾了會交棒，因此大家不要逼他退位，讓他可以在任期內完成他的職務吧！對我來說，這個課題已經解決了。”

他週三出席2019年APEX領袖論壇後說，巫統與伊斯蘭黨想要馬哈迪繼續做下去，並反對安華在2020年接任，但巫統和伊黨卻無法提出一個可接任首相的替代人選。

較早前，他在致詞時指出，他將會是一位以伊斯蘭教義仁愛治國的首相。

“我在這個年齡出任首相，對於錢財與富貴都已不在意，而我更在意的是如何在施政中彰顯伊斯蘭的仁愛精神，友善公平對待所有人事物，奉行以人為本的施政理念。”

出席者括大馬國際工商總會（MICCI）會長拿督陳清吉等。