【消拯員阿迪殉職案】 警重申4獲釋者沒涉案 促停揣測免誤會續發酵

（吉隆坡9日訊）全國刑事調查部總監拿督胡茲爾披露，基於最近傳出4名曾因消防及拯救人員莫哈末阿迪命案被捕的人士獲釋的消息，為了避免誤會繼續發酵，警方再次強調這4人並沒有涉及阿迪命案，並稱這4人連同另外2人是在發展商辦公室騷亂事件中被捕。

至於另6人，他說，這些人則因涉嫌施菲爾斯里馬哈馬廉興都廟騷亂事件被捕。由於2處事發地點相近，警方當時援引刑事法典第307（企圖謀殺）條文調查他們。

胡茲爾今天在例常記者會上說，隨著他們的延扣陸續期滿，再加上沒有證據顯示他們涉案，他們較後陸續獲釋。

他指出，警方相信這起誤會是源自一些本地媒體於去年12月期間的標題報導，導致民眾誤會警方釋放了襲擊阿迪的嫌犯，因此他促請民眾停止揣測。

胡茲爾也呼籲各界給予警方空間繼續展開調查，並稱調查工作一旦完成，警方將把報告提呈總檢察暑定奪。

另外，他在會上也進一步披露有關這起命案的事項時說，去年11月26和27日，在雪州首邦市USJ25區先後發生施菲爾斯里馬哈馬廉興都廟遭破壞、破壞2輛消防車以及發展商辦公室騷亂3起主要事件。阿迪是在消防車遭破壞事件中受傷，之後重傷斃命。

胡茲爾說，警方隨後一共接獲5178宗有關上述3起事件的投報，並開啟69個調查檔案，先後共逮捕108人助查。其中7個檔案的調查工作完成後已提呈副檢察司，涉案的26人較後已被提控。

他透露，餘下的62個調查檔案中，有50個調查報告提呈總檢察署後，警方接獲“無需展開進一步行動”的指示，目前還有12個檔案，包括阿迪命案還在調查中。

首次傳召2法醫錄供

胡茲爾說，阿迪命案暫時沒有新進展，警方已聯絡數名證人前來錄供，當中包括2名在驗屍庭供證的法醫；被傳召在驗屍庭上供證的30名證人中，只有這2名法醫不曾就這起事件被警方傳召錄供。

他指出，警方較早前從企圖謀殺角度調查阿迪命案，當時已向61名證人錄供，當中包括在現場目擊者、消拯人員、警察、醫生及護士等等。

另外，胡茲爾說，警方在事發後曾經公佈66名人士的照片，呼籲他們現身協助警方調查，但只有其中10人現身，因此還未現身的56人盡快挺身助查，否則警方將考慮在近期內二度公佈他們的照片。