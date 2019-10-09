3分鐘偷豪華車 賊徒買鎖鎖車防被偷







（沙亞南9日訊）雪州境內在9個月失竊80名輛豪華車，包括多用途車（MPV）及運動休旅車（SUV），經過警方追查後，搗破3組偷車集團，起回12輛豪華車，以及逮捕15名偷車集團成員。警方發現其中一組偷車集團的成員，使用汽車遠程遙控器、複製鑰匙儀器、信號干擾器及萬能鑰匙等偷車幹案工員，在3至5分鐘內就可偷走車子，但是他們又擔心這些好不容易偷來的車子，還未脫售前就被“同道”人偷走，都會自掏腰包購買車盤鎖來鎖住車子。

警方是於9月中破獲第3組偷車集團，逮捕8名男女嫌犯後，在雪州地方起獲8輛價值200萬令吉的豪華車，分別3輛豐田Vellfire、一輛豐田Alphard、一輛豐田Camry、一輛豐田Hilux、一輛豐田Harrier以及一輛本田CRV。

9個月80豪車失竊

雪州總警長拿督諾阿佔今天在記者會說，警方是在今年初至今，接獲80宗豪華車被偷竊的投報，因此展開“急躍行動”（OPS Rejang），搗破3組專偷豪華休旅車的偷車黨，逮捕15名男女，起獲12輛豪華休旅車。

“第3組破獲的偷車集團，逮捕的8名男女，其中5名是華裔男子，一名本地印裔男子，以及2名外籍女子，他們的年齡介於36至52歲，涉及偷車活動約3個月。”

他指出，警方逮捕他們後，除了在雪州起回8輛價值200萬令吉的豪華車，也起獲大批偷車的干案工具，包括起獲29把汽車遠程遙控器、25張偽造的路稅、一台複製鑰匙儀器（Smartkey Programmer）、一台信號干擾器（Jammer Signal）、3套萬能鑰匙、一個駕駛盤盤鎖、一台手提電腦及列印假路稅列印機，以及其他偷車幹案工具。

諾阿佔說，警方相信嫌犯是透過網購買到這些複製轎車鑰匙儀器等電子產品後，才進行偷車活動。

他指出，警方調查顯示，這些偷車集團成員的干案手法，即先使用儀器打開“目標”的車子後，利用複制車輛的數據，通過遠程遙控器複製鎖匙偷車，因此他們只需要3至5分鐘就可偷走一輛車。

他透露，嫌犯偷走車子後，會再使用車盤鎖來鎖這些車子，免得這些車子又落入其他偷車集團。“他們會將偷來的車子收藏一段時日，接獲訂單後再把車子脫售，包括將車子偷運出國，而且售賣的價錢會比市場低。”

諾阿佔說，偷車嫌犯只要看中目標車子，不管是在商場的停車場、住家或停放在路旁，他們都會設法偷走。

他指出，9月中被逮捕的8名嫌犯，目前仍在延長扣留中，其中6名嫌犯將會在1959年防範罪案法令（POCA）下被提控，至於另2名外籍女嫌犯，警方則援引移民法令調查她們。