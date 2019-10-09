詩鎮巴剎試行無現金 電子錢包你用了嗎？













（北海9日訊）一觸即通電子錢包（Touch n Go eWallet）在詩布朗再也臨時巴剎開跑一個多月，惟注冊此系統的小販寥寥無几，而使用電子錢包消費的顧客也很少。

本報記者今日走訪該座巴剎，發現僅有几檔熟食和干貨攤販安裝此系統，濕巴剎的小販則繼續采用傳統現金交易。

續采用現金交易

餅鋪雜貨店小販陳澤虎（40歲）說，日前一触即通卡（Touch n Go）私人有限公司派出職員，在該座巴剎跟販商講解該系統的操作，并免費為攤販登記電子錢包（Touch n Go eWallet）賬號。

陳澤虎說，該檔口在2年前已經采用“Boost”電子錢包，最近才注冊Touch n Go電子錢包，給顧客提供多种交易方式。

“不過電子錢包還未普及化，在該檔口使用電子錢包付費的多數是年輕人，老年人則完全沒有。”

他說，這一個月以來，平均每周有5個人會用Boost或Touch n Go電子錢包付費，包括購買餅干或大彩。

他認為，電子錢包付費很方便，一旦過賬，他就會收到信息通知，目前2個電子錢包，平均每個月僅有共200令吉的交易額。

葉紹樂：省找零錢煩惱

在眾多華裔熟食檔口中，只有油條攤販葉紹樂（50歲）率先注冊電子錢包，除了這是市場新趨勢，他也為了日后油條漲价時，可以省去找換零錢的煩惱。

現在油條每條售价是1令吉，如果以后漲价10仙，每次都要找換90仙給顧客，那真的很麻煩，若是使用電子錢包轉賬，一個按鍵就搞定，方便又省時。

是否會說服其他小販搭上“無現金消費”（Go Cashless）的行列，他認為，每名小販都有其選擇，需要時間讓大家接受電子錢包。

洪國良：僅用過一次

益心企業素食攤老板洪國良（52歲）表示，該檔口的電子錢包，僅用過一次。

他記得是一個顧客掃描后，付費1令吉40仙購買一份報紙，當時該名顧客也是第一次試用Touch n Go電子錢包。

蘇瑪蒂：不必去銀行進帳

印裔小販蘇瑪蒂（41歲）表示，如果每名顧客都用電子錢包轉賬，收檔后，她就不必提現款去銀行進帳。

她說，可能民眾對電子錢包的認知不夠，導致顧客的使用率不理想。

另有顧客對她說，由于赶時間，打包后付現金方式比較快，電子錢包還要按密碼，很耗時。