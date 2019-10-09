大年空污不能踢足球 小學生寫信 求衛長解決







（雙溪大年9日訊）大年空氣長期受污染，學校也被迫停止戶外活動，大年一所私立學校小學生因為無法練足球而感失望，寫信給衛生部長要求關注。

家住老街場的鄭濰桹（11歲）就讀的學校已經一連3週暫停課外活動，喜歡踢足球的他只好動手寫信給衛生部長，以期大年的空污問題早日獲得解決。

鄭濰桹在信中說，他發現他居住的地區，即雙溪大年的空氣污染越來越嚴重，印尼加里曼丹林火導致情況惡化，空污指數在星期二（10月8日）達致135點。

“我看見當地的塑料再循環廠所排放的煙。

我感覺非常傷心，因為我的足球練習因空污問題被逼取消，這也是一連三個星期被取消了，因此要解決當前的問題，我們必須停止有關的煙霾。”

鄭濰桹的父親鄭學翼（43歲，商人）今早接受電訪時說，其妻是昨晚為兒子整理書包時發現孩子寫給部長的信件。

母親整理書包發現信件

鄭學翼說，兒子喜歡踢足球，大年空氣長期受污染，加上上週的煙霾，兒子已經一連3週沒踢球。

“特別是最近一個月，一踏出家門就嗅到難聞的味道，有時還會嗅到塑料燒焦味，情況非常嚴重。”

他說，為了孩子的健康，家長只能禁止孩子的戶外活動，故希望相關部門盡快找出解決方案，還大年市民清新的空氣。

打擊洋垃圾再循環廠 王國慧吁市民勇敢站出來

大年環保先鋒隊主席王國慧希望民眾能向家長鄭學翼看齊，勇敢站出來，向政府表明自己的立場，要政府打擊洋垃圾再循環廠。

“我知道有很多市民，因為擔心遭惡勢力對付而不敢站出來。”

王國慧說，她身邊有很多朋友因空污問題而生病，但大部份人都不敢站出來，我希望有更多人能站出來，讓政府知道及了解空污的嚴重性。