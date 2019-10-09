指控打壓新疆人權 美限制涉疆官員簽證

（華盛頓、北京9日訊）中美貿易談判前，兩國緊張關係升溫。美國再打新疆人權牌，繼將28家中國企業和公安機關列入貿易黑名單後，再對涉及拘禁新疆穆斯林的中國官員實施簽證禁令。中國駐美大使館對此表示遺憾和堅決反對，重申新疆無所謂的人權問題，促美方立即糾正錯誤，停止干涉中國內政。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中，批評中國在新疆殘暴及有系統地拘禁過百萬名穆斯林，剷除當地的宗教及文化，宣布將向涉事的中國政府及中共官員，以及他們的家屬實施簽證限制，指他們要為新疆少數民族被扣押或被侵犯人權承擔責任，並促請中方立即停止在新疆的嚴苛打壓及監控，釋放所有被任意拘留的人，不再強迫在國外的穆斯林返回中國。

家屬連帶受波及

蓬佩奧說，國務院的這些簽證限制是對商務部宣布的這項決定的補充，但未有透露受制裁的人數和名單。華府官員早前表示，特朗普政府正研究制裁中方官員，當中包括新疆黨委書記陳全國。現年63歲的陳全國2016年從西藏調到新疆後，採取鐵腕治疆手法，在國際社會引起極大反彈。

專責東亞事務的助理國務卿史迪威表示，相關決定經過仔細考慮，目的是希望相關人士檢討他們在新疆推行的政策。

華使館斥干涉內政

中國駐美大使館批評美國打著人權幌子干涉中國內政、損害中國利益，嚴重違反國際關係法規，中方堅決反對。中方在新疆採取的反恐及去極端主義措施，是要杜絕極端及恐怖主義散播，重申新疆沒有美國所指的所謂人權問題。

擬限制退休基金 彭博社：投資中國

彭博社引述知情人士報導，美國政府計劃限制美國資本流進中國，尤其是退休基金的投資。報導又指，限制資本流入中國的工作已有進展。

彭博社上月亦曾作出有關報導，惟美國白宮顧問納瓦羅否認。知情人士透露，國家經濟委員會主席庫德洛的辦公室10月1日召開政策協調會議，與會者包括國家經濟委員會和財政部官員。國家經濟委員會發言人拒絕評論有關報導。