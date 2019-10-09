【彈劾特朗普調查】 指調查在憲法上無效 白宮表明拒絕合作

（華盛頓9日訊）美國白宮表明，白宮和其他政府部門不會配合眾議院針對總統特朗普的彈劾調查，因為有關調查“在憲法上是無效的”。

白宮法律顧問西波隆昨天致函眾議院說：“特朗普不允許政府部門參與這個黨派發起的調查，你們的調查缺乏憲法基礎、公平，甚至最基本的正當程序也沒有。”根據有關信函，眾議院並沒有舉行正式的投票，就發起彈劾總統的調查行動，是侵犯了他的正當程序權利。

禁駐歐盟大使作供

美國國會眾議院監督和改革委員會10月4日向白宮發出傳票，要求白宮在10月18日之前提交特朗普通烏醜聞相關文件，以配合彈劾調查，不過，白宮遲遲沒有回複。眾議院隨後也向國防部、行政管理和預算局發出傳票，提出同樣要求，但有關當局也未就傳票作出回應。

議長斥意圖不法隱瞞

民主黨籍眾議院議長佩洛西回應白宮拒絕配合調查，指特朗普不能凌駕於法律之上，必須對自己的行為負起責任。佩洛西批評白宮不法地意圖隱瞞事實，又稱彈劾調查合憲，而且現時並不須全體眾議員投票。

原定昨天出席國會聽證會的美國駐歐盟大使桑德蘭，被國務院下令禁止他到委員會作供，負責彈劾調查的3個委員會就向他發出傳票，強制他下週三再到委員會作證，以及提交相關文件。

領導彈劾調查的3個眾議院委員會表示，根據上週曝光的材料，顯示桑德蘭曾與兩個美國外交官通話，他們是特朗普向澤連斯基施壓的中間人，委員會希望知道桑德蘭在這一事件上扮演什麼角色。