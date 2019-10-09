電召車無需向JPJ改用途 司機安啦





（布城9日訊）交通部長陸兆福澄清，公共服務交通執照（PSV）並沒有增加新的政策，也沒有出現“U轉”的情況，電召車司機無需將車卡上的車輛用途，從“個人私家車”轉換為“個人電召車用途”（AH）。

他說，交通部的mySIKAP系統將會自動更改電召車的車輛用途，電召車司機無需前往陸路交通局（JPJ）更改車輛用途。

公交執照沒U轉

他今日召開記者會，厘清所有關於PSV的疑問時，如是指出。

他補充，這項更改是為了讓交通部掌握電召車的使用情況，不讓擁有數輛汽車的電召車司機隨意使用未經註冊的汽車作為電召車用途。

他聲稱，這項更改並不會對電召車造成任何影響，因為這項更改並不會出現在任何文件上，只有陸路交通局掌握車輛用途的資料，就算車主在未來要售賣汽車也不會受到影響。

新體檢表格刪費用上限

他說，交通部在表格上列明費用上限的願意是為了保障消費者，不讓商家謀取暴利，無奈卻讓診所有機可乘，乘機調高健康檢查的費用，而所有健康檢查與評估的事項，包括健康檢查的費用，皆是交由衛生部去執行的，並非交通部的權限範圍。

“因此，交通部已經在新上傳的健康檢查表格上，刪去了‘費用上限為80令吉’的字眼，不讓診所有機可乘，征收超過衛生部規定收費的診所，衛生部將會對之采取行動。”

陸兆福透露，日前已有57名聾啞電召車司機向他遞交PSV的申請，他也根據1959年道路交通法令第21條文中，賦予交通部長的權利，批準了他們的申請，幫助殘障人士。他說，雖然這些聾啞電召車司機並沒有通過衛生部的健康檢查，但他們已經在這個領域服務依舊，因此交通部豁免這些聾啞電召車司機，讓他們繼續駕駛電召車。

PSV寬限至12日

陸兆福表示，PSV的截止日期寬限至本月12日，並不會再給予展延，而交通部將會逐步檢驗電召車時候擁有PSV，並不會在12日就立即檢查或取締每一輛電召車。

“我們給予足夠的時間電召車司機去取得PSV，只要他們（電召車司機）已經獲得PSV，或是已參與PSV考試，都不會面對任何問題，皆可繼續接客。”

他說，目前共有6萬9053名電召車司機通過了PSV考試，其中有5萬4483名電召車司機已經獲得了PSV證件，仍有一小部分的人尚未獲得PSV證件，他們只需要前往陸路交通局，或是在家將通過PSV考試的文件打印出來，顯示他們已經通過PSV考試，但尚未獲得證件，也是一樣可以接客。

此外，他指出，打印電召車通行證（EVP）並非強制性，就算電召車司機沒有將EVP打印出來也一樣可以接客。

“只要陸路公共交通機構（APAD）發放了EVP號碼，EVP號碼將會自動登記在mySIKAP系統，打印EVP的目的只是為了方便電召車司機，像是讓電召車司機前往電腦驗車中心（Puspakom）驗車時更加方便等等。”

他也表示，交通部已經在本月1日規定，電召車司機健康檢查必須使用新的健康檢查表格（JPJL8A），因為舊的表格列明了健康檢查的費用上限為80令吉，導致部分原本收費低於80令吉的診所調整費用至80令吉。

嚴厲打擊組織售PSV 吁知情者舉報

另外，他指出，交通部會嚴厲打擊組織售賣PSV的行動，他也呼籲知情者向交通部舉報售賣PSV一事，交通部會要求反貪污委員會采取行動，取締售賣PSV的組織。

“我們（交通部）目前尚未接獲售賣PSV的投報，但我們對於售賣PSV一事絕對是不能容忍的，如果有任何情報，請交給我們，我們會采取行動。”

另一方面，他也在記者會上回應電召車公司車資收費的問題，他表示，任何關於電召車行業的競爭，包括電召車公司的收費或策略，必須交由大馬競爭委員會（MyCC）處理，交通部僅負責制定條例，管束PSV或道路安全等方面。

他說，若其中一家電召車公司的收費過高，相信消費者會轉向其他的電召車公司，交通部已經在我國發放了準證給42家電召車公司。

出席者包括陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁及陸路公共交通機構總監阿茲蘭。