火箭總管帶衰整條村 中國娛樂圈抵制NBA

（上海9日讯）看谁够硬？

美国职业篮球赛（NBA）的球队休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey），目前公开力挺香港“反送中”行动，先前贴文“支持香港，为自由而战”的图片，惹怒中国网友，随后贴文强调无意冒犯中国的朋友，不过这说法显然不被买帐，引发全面抵制。

莫雷贴文若风波后，不仅许多赞助商撤销对火箭的赞助以外，中国央视体育频道也马上暂停在中国举办的NBA季前赛转播，并且将安排调查所有涉及NBA的一切合作交流，而引发的风波正在逐渐扩大，即将举行的2019年NBA中国赛也因此受到影响。

曾出演《延禧攻略》的吴谨言原本受邀出席NBA球迷之夜和10日的中国赛相关活动，但她目前发表声明，称将退出参加。“坚决维护国家主权和领土完整是每一个中国公民义不容辞的责任和义务，吴谨言及团队深爱祖国，始终坚持一个中国原则，坚决反对任何企图分裂国家的言论和行为！”

随后，蔡徐坤工作室亦发布声明，称停止与NBA的所有合作。其余宣布抵制的艺人还有李易峰、白敬亭、UNINE、郑云龙、范丞丞、周一围等，而“多位明星退出NBA中国赛”的话题直降微博热搜，截至目前为止已有超过7亿阅读量和10万讨论度。

NBA联赛在中国收看人数众多，对于NBA以及各支球队来说，中国也是他们在美国以外最重要的市场。