姦親生女拍片 6歲開始施暴 囚40年打24鞭

（瓜拉登嘉樓9日訊）羅里司機強奸親生女兒，強逼女兒為他口交，並用手機拍下整個過程制成性愛視頻罪名成立，被判入獄40年和鞭笞24下。

受害者今年12歲，是被告的長女，患有學習障礙。被告在女兒6歲時就犯下罪行。

41歲被告本月6日被控上法庭，當時他俯首認罪，地庭法官諾麗雅昨日宣判被告刑罰。

法官說，雖然被告在面控時俯首認罪，但罪行難逃宗教嚴厲譴責。

受害者有學習障礙

“受害者患有學習障礙，為人父親者應好好教育女兒，樹立好榜樣，而不是傷害。被告的罪行已為受害者帶來持久的創傷。”

根據案情，被告妻子在無意間看到丈夫手機長5.09分鐘的性愛視頻後，向女兒詢問，才知道女兒6歲時就遭丈夫強奸。

被告面對4項控狀，第一項及第二項控狀指被告於今年9月20日早上11時及21日清晨5時在馬江住家強奸受害者，抵觸刑事法典第376B條文（亂倫）。一旦罪成，可被判入獄最高30年，或鞭笞，或兩者兼施。

第三控狀指被告於9月20日早上11時在馬江住家強逼受害者為他口交，抵觸刑事法典第377B條文（違反自然性行為）。一旦罪成，可被判入獄20年及鞭笞。

第四項控狀指被告於9月20日早上11時，在馬江住家利用受害者的手機拍下性愛視頻，抵觸2017年性侵兒童法案第5條文。一旦罪成，可被判15年監禁及鞭笞不少過5下。

被告首項和次項控狀皆入獄20年和鞭笞8下，2項刑罰分別執行，即入獄40年和鞭笞16下，刑期從被捕日，即今年9月22日開始生效。

被告第三項控狀入獄12年鞭笞2下；拍攝性愛視頻控狀則入獄7年鞭笞6下。這2項刑罰款同時執行，刑期從被捕日，即今年9月22日開始生效。

在法庭下判時，被告神色冷靜。

此案主控官為阿米爾阿布巴卡副檢察司，被告並沒有委任律師。