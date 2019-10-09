火箭隊總經理挺港風波升級 央視停播NBA季前賽

（華盛頓9日訊）休斯頓火箭隊總經理莫雷推文挺香港風波越演越烈，中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道周二再度發表聲明，決定立即暫停NBA季前賽（中國賽）轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。

席爾瓦週一堅稱，NBA支持言論自由。央視體育下午發表聲明強調：“我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。”

央視體育已於6日即發表聲明，決定即日起暫停涉及火箭隊俱樂部的賽事轉播等一切合作交流事宜。

淘寶週一加入抵制行列，下架所有相關商品，手機製造商Vivo週二加入抵制行列。此外，李甯、浦發銀行信用卡中心、你我貸等三大中國國內贊助商已經暫停或中止和火箭隊合作。淘寶、京東、拼多多等中國電商巨頭聯手出擊，更是直接給予休斯頓火箭隊沉重的經濟打擊。

中方警告各品牌避開政治

NBA並非首個因為觸及政治敏感課題而遭北京封殺的外國生意。中國《環球時報》週二在一篇社評中更發出直接的警告：“全球品牌最好避開政治”。

今年8月，香港國泰航空因為員工公然支持反送中示威者而受施壓，主席史樂山於上個月呈辭。

此外，包括三角洲航空及美國航空等航空公司也在壓力之下修改其網站內容，將台灣標示為“中國台灣”或中華台北”。

同樣在今年8月，范思哲（Versace）、蔻馳（Coach）及紀梵希（Givenchy）等奢侈時尚品牌因為在其T卹設計中將香港和台灣列為國家，全都必須作出道歉。

去年11月，意大利時裝品牌杜嘉班納（D&G）因為在Instagram上載一名婦女用筷子吃披薩和意大利面的視頻，被指辱華而遭中國主流電商平台下架其產品，最後認錯道歉。

美議員斥NBA為錢取悅中國

而在美國，越來越多的跨黨派政界領袖譴責NBA在莫雷“推文事件”上的立場。

來自內布拉斯加州的共和黨籍聯邦參議員薩斯週一發表聲明說：“籃球球??迷和美國廣大人民對此間所發生的事情應當絕無疑問：NBA想要錢，中國共產黨要求他們否認最基本的人權。作為回應，NBA發表了一份說錢最重要的聲明。”

一向關心中國人權等事務的魯比奧參議員的推文說：“NBA為了取悅共產黨中國政府，拋棄休斯敦火箭隊總經理。真令人作嘔。為了保護NBA在中國的市場，他們允許中國懲罰一名行使言論自由的美國公民。荒謬。”

另外，NBA的英文聲明和其官方中文平台發佈的中文版聲明卻存在用詞上的差別。

NBA在微博發表中文版聲明中，出現“不當言論”、“極其失望”和“嚴重傷害……感情”等，這些具有當代中國政治文風的表述並沒有出現在NBA的英文版聲明中。英文版的聲明說：“我們了解到休斯敦火箭隊總經理達雷爾·莫雷表達的觀點深深冒犯了我們在中國的很多朋友和粉絲，這令人遺憾。”

NBA發言人巴斯週一說：“我們看到了對中文普通話版本翻譯的不同解讀，但是我們的英文聲明是本聯盟的官方聲明。”