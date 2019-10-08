銀行經理黃政貴命案絞刑上訴 證據疑點重重判遺孀無罪







古晉8日訊）2012年詩巫銀行經理黃政貴命案急轉直下！原本被判絞刑的死者遺孀林鹹慈提出上訴後，今日上訴庭三司基於此案證據疑點重重，宣判上訴人無罪釋放。

三司在讀完近2小時的判詞後，作出宣布。不過，控方預料針對判決向聯邦法院提出上訴。

在判詞中，三司提出，此案沒有間接性的證據可以證明上訴人和正在潛逃的張晉源有共同預謀的殺人動機。另外，出庭供證的證人，他們的供詞也無法證明林鹹慈與謀殺案有關。

不能證明有謀殺動機

林鹹慈的辯護律師陳文達告訴媒體，此案的證據確實有很多漏洞，不能證明林鹹慈有謀殺動機。

他稱，林鹹慈沒必要謀殺自己的丈夫，丈夫去世後，她並沒得到什麼好處（保險）。

另一方面，死者黃政貴的母親聞判後步出法庭時，無法接受上訴庭的判決，當場分別以福州話和中文大罵“沒天理”，情緒激動。

至於坐牢已7年，今日重獲自由的林鹹慈聞判後坐在被告欄里落淚，其父親亦出席聆聽上訴庭的裁決。

林父對女兒獲釋感到高興。他告訴記者，外孫曾經問他：“媽媽是否會回來？”

獄警基於上訴人的安全，決定把上訴人先送回監獄，之後由家屬到監獄接她。

林鹹慈（38歲）原被控與未落網的張晉源，在2012年6月14日淩晨1時30分，在詩巫烏魯雙溪美拉一住家，教唆及串通林和銀謀殺丈夫黃政貴。

林和銀在誤殺黃政貴的罪名下，被判監禁16年，目前正在服刑。

林鹹慈和黃政貴育有一子，2012年事發時，兒子3歲半，今年已10歲。命案發生後，他們的兒子被帶到古晉，與林鹹慈家人同住。