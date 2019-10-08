瓜登醫院創史 胚胎冷凍6年試管嬰誕生





（瓜拉登嘉樓8日訊）瓜登蘇丹娜諾查希拉醫院於本月7日迎來今年第20名試管嬰兒，這名男嬰也是該院首位胚胎冷凍6年後解凍後孕育的嬰兒，創下醫院的历史。

該名男嬰是雙親經過11年採用輔助生殖技術成功懷上及產下的健康寶寶，他於7日早上8時38分出生，重3.34公斤。

蘇丹娜諾查希拉醫院婦產科專科及生殖醫學科專科醫生娜蘇哈對媒體表示，通常人們可以將自己的冷凍胚胎保存5年，醫生鼓勵婦女在5年內進行冷凍胚胎移植。

“這次的案例，這名婦女在2012年年杪進行試管嬰兒，受精卵移到培養箱內養育成胚胎後進行冷凍，然後在2019年解凍胚胎進行移植，並成功懷孕。

“這次我們醫院首次有婦女在冷凍胚胎5年後進行移植並成功懷孕的案例。”

她提及，該名婦女分別在2012年及2013年進行胚胎移植手術，可是均不幸流產，她在2019年1月再次到醫院進行試管嬰兒手術，把冷凍的胚胎複蘇後進行移植，成功在2月證實懷孕。

蘇丹娜諾查希拉醫院是東海岸三州唯一提供試管嬰兒醫療服務的政府醫院，從2010年開始至今，共育出108名試管嬰兒。(BPK)

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國小老師等11年終獲寶寶/

苦等11年終迎來健康寶寶，國小老師諾艾莫哈末及丈夫莫哈末尤海里感恩上蒼，也感謝醫院婦產科專科及生殖醫學科團隊的悉心照顧。

38歲的諾艾莫哈末披露，她與丈夫結婚13年，婚後2年一直無法懷孕，因此她在第三年開始看婦產科醫生，接受建議進行試管嬰兒計劃。

她指出，她在2012年及2013年經历兩次流產後，先休養身體，不再繼續進行試管嬰兒手術，直到醫院致電給她表示還有胚胎沒進行移植，她和丈夫商量後決定再嘗試，這次終於成功懷孕並順利生產。

她認為，這次能夠懷孕及產下寶寶，要歸功於醫院婦產科專科及生殖醫學科，同時也要感謝家人和朋友的支持及照顧。