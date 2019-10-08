《M For Malaysia》逐奧斯卡 敦馬外孫女感光榮

（吉隆坡8日訊）講述首相敦馬迪參與去年509大選的紀錄片《M For Malaysia》，將代表馬來西亞角逐第92屆奧斯卡最佳國際電影獎。

馬來西亞是第五次申請角逐奧斯卡獎，之前曾報名參與競逐的電影作品有《Puteri Gunung Ledang》（2004年）、《Bunohan》 (2012年)、《Lelaki Harapan Dunia》（2015年）及《Redha》（2016年）。

由首相敦馬哈迪的外孫女依妮札魯西爾（Ineza Roussille）和拿汀李靜霖（Dian Lee）共同指導與制作的《M For Malaysia》，依妮札魯西爾從“孫女視角”真實紀錄及跟拍外公馬哈迪在第14屆大選前16天的競選行程、多場演講，以及509勝選的珍貴時刻。

李靜霖：未料到能走這麼遠

對這出長93分鐘的紀錄片將代表馬來西亞角逐奧斯卡最佳國際電影獎，依妮札魯西爾在受訪時表示非常高興及感到光榮，並希望這項成就能為本地紀錄片跨界發展提供更多空間。

李靜霖說，她們在制作這部紀錄片的時候從未想過這部作品能走得這麼遠，確實是意想不到。她也非常感謝Astro Shaw電影公司給予的合作。

《M For Malaysia》於9月10日在馬來西亞上映時，獲得熱烈回嚮。這部紀錄片今年5月初在《第37屆舊金山亞裔影展》（CAAMFest）舉行全球首映禮、紐西蘭DocEdge影展展出後，這個月則將在《第24屆釜山影展》放映。