1年沒接傳票沒違規 買車險有回扣

（芙蓉8日訊）在1年內沒有接獲交通罰單及任何交通違規行為的車主，在更新車險時可獲得額外回扣。交通部計劃會在明年初，推行這項新策略。

交通部長陸兆福今日指出，只有獎勵守規矩的車主，才能有效減低路面交通意外，因此，政府希望在明年初可以落實低廉車險回饋予沒有交通違規的車主。

他說，相關建議已多次提呈及討論，政府也與保險公司進行商討，希望計劃能盡快落實。

“目前交通部還在等候警方和mySIKAP系統的資料，以確保那些享有回饋的車主，是在一年內沒有接獲罰單，以及不曾申請車主索償保險回扣記錄（NCB）。”

他認為，交通執法單位除了執法意外，也可以給予獎勵，有關計劃將有助於提高車主在駕駛時的警惕之心，同時又能減低人民生活開銷，是雙贏的局面，所以他將確保計劃盡早落實。

陸兆福是今早出席第60屆國家道路安全理事會常年代表大會，回應記者的詢問時，這麼指出。

無牌客貨車載學生將受對付

除此之外，陸兆福也表示，為確保學生安全，交通部將實施相關措施對付無牌客貨車載學生的經營者，不過考慮到不少學生是順道乘坐親友或鄰居的汽車上學，因此有關措施不會針對私家車。

“以往至今，交通部都有接獲客貨車載學生的投訴，這已是一種社會現象，政府也希望能阻止問題繼續發生。”

他表示，他過去曾與相關的公會接觸，也曾嘗試給予建議，但這並非一項簡單的事情。

“過去的報導，或許會引起市民混淆！”他強調，這項措施只會針對無牌客貨車載學生的經營者，並不會涉及私家車。

他指出，有的學生是乘坐鄰居的“順風車”上下學，這除了是現今父母的需求，也是社會常見的現象，特別是郊外地區的學生，更需要乘搭私家車到學校，因此，政府做出了考量，不會對付私家車。

“陸路公共交通機構及陸路交通局，已針對有關事項展開討論，政府也會探討如何落實有關措施。