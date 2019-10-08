希盟受邀共組馬來人政府 首相：沒興趣

（吉隆坡8日訊）首相敦馬哈迪強調，希望聯盟無意與反對黨共組以“馬來人和伊斯蘭為基礎原則”的新政府。

“我們沒有興趣這麼做（組成新政府）。我們了解我國是多元族群國家。獨立至今，我們有不同族群組成的內閣成員。”

他是針對巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山昨天發文告，邀請馬哈迪為了馬來人和伊斯蘭，與國陣、伊斯蘭黨以及沙巴和砂拉越的政黨組成新政府，於今日在國會走廊召開記者會回應。馬哈迪也是土著團結黨名譽主席；他說，內閣由多元種族組成是不爭的事實。

各族有其權利

“這顯示馬來西亞是一個多元種族的國家，所有的種族都有其權利。”

提及他於上周六在馬來人尊嚴大會的演講內容，馬哈迪說，他是針對本身發現有些人不想工作的現象而說出真相。

“如果連這樣的問題都不能給予告誡，那又如何糾正他們的行為？”

“莫非當都做錯了還要給予贊揚？這就錯了。”

馬哈迪說，他當天在大會上表示，馬來人的尊嚴必須給予恢復，而且是由馬來人本身去恢復，不能寄望別人或政府來恢復的。

“這就是我演講內容的重點。我不認為這麼做有錯。”

新汽油補貼機制正確

首相敦馬哈迪說，政府通過新汽油補貼機制向B40低收入群體發放汽油補貼的做法，是正確的措施。

他說，這是為了避免不應該享有政府汽油補貼者繼續享有補貼。

“我們研究後發現，B40群體的某些人擁有6輛轎車也享有汽油補貼，因此我們決定在新的汽油補貼措施下，只有符合生活援助金（BSH）受惠者，才能享有，而富裕人士則不能享有。

“我們不能讓富人獲得汽油補貼，我們看到豪華車車主一直以來都享有補貼，例如駕勞斯萊斯汽車的人。”

“這對需要援助者而言是正確的援助，不是讓豪華車車主也獲得政府發放的汽油補貼。”

馬哈迪說，這是一項準確對準極需援助的B40群體的措施，而不是為擁有豪華車如勞斯萊斯多達二三輛的人提供的補貼。他說，基於這樣的原則，只有那些符合條件者，包括擁有低於1600CC引擎容積，以及同樣來自生活援助金受惠者才能享有汽油補貼。

周一，國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁宣布，明年1月開始實行汽車及摩多每月分別補貼30令吉及12令吉的新汽油補貼計劃，預料將減輕馬來西亞半島290萬名人民生活援助金受惠者的負擔。

執法單位須監督與制衡

詢及周二提呈國會一讀的《2019年國家反金融罪案中心法案》的看法時，首相敦馬哈迪說，一個執法單位的設立，一般上並不應該單獨運作，而是必須體現應有的監督與制衡。

他說，在授權給某一個執法單位時，也應該考慮到另一方面的監督與制衡，不應該只注重一邊。

有關前資政理事會主席敦達因就沙巴天然氣輸送管等事項前往中國談判的課題，馬哈迪說，馬來西亞在這事項中提出的要求並不過份。

“就如早前（東鐵計劃大砍）的200多億令吉，對中國而言並不是個大數目。”

不重啟GST

首相敦馬哈迪說，政府沒有理由重啟消費稅（GST），而且經常更改稅制會影響國家經濟。

他說，由於經常更改稅制將降低投資者的信心及給人負面印象，因此不應該經常改稅制。

他強調，現有執行的銷售與服務稅政策也會加強。

2020年財案提呈一讀

2020年財政預算案今日由財政部副部長拿督阿米魯丁於提呈國會下議院一讀，為政府公布明年度預算案鋪路。

財政部長林冠英將於周五（11日）下午4時在下議院公布2020年財政預算案。

對即將揭露內容的2020年財政預算案，人民大多抱著觀望態度，但期待財政部推出更多惠民親商的措施，刺激市場，繳活經濟，拯救商民於水深火熱的經濟之中。

此外，政府將於明年推行的房產措施、放寬貸款門檻、華校教育撥款、中小型企業措施等，也都是人民所關注。

觀察家認為，隨著全球經濟放緩，加上中美貿易戰造成的經濟不穩定局勢，預料政府會推出數十億令吉的振興經濟配套，借以刺激經濟及加強對市場的信心。

美中貿易戰為外圍國家包括馬來西亞的經濟帶來不穩定性，為了避免拖累國家經濟，政府肯定會考慮采取一系列應對措施。

反金融罪案中心法案 成立NAFCC打擊金融罪案

為更有效打擊金融犯罪案件，包括充公“非法資產”，首相署部長拿督劉偉強今日在國會下議院提呈《2019年國家反金融罪案中心法案》。

在這項於下議院一讀的法案下，政府將授權今年成立的國家反金融罪案中心（NAFCC），負責協調與其他執法機構合作處理金融犯罪事項，並給予相關專業意見。

國家反金融罪案中心也負責成立、收集及管理有關金融犯罪的集中數據庫，為政府機構及其他執法單位發送相關資訊。

此外，國家反金融罪案中心也負責執行與金融犯罪有關的活動。

成立顧問局勸告首相

政府將在這項法案下成立顧問局，為首相提供有關金融犯罪方面的勸告，給予國家反金融罪案中心有關方向及擬定策略的意見等。

由國家元首在首相的建議下委任的顧問局，設有一名主席和副主席，以及不超過5名成員。

《2019年國家反金融罪案中心法案》也建議成立執行委員會，專門負責國家反金融罪案中心在防止金融罪案的方針、批準與監督等綜合行動、給予該中心有關防止金融犯罪的建議、鑒定綜合行動中的運作策略與集中數據以及提供該中心有關咨詢指南等。

法案闡明，國家反金融罪案中心有權與其它執法機構展開綜合行動，同時有權通過發出信函給某人，要求索取相關文件查證。

若漠視國家反金融罪案中心的要求，或提供不確實或不完整的資料，有關人士可以被視為抵觸法令，並可以被罰款不超過100萬令吉，或坐牢不超過5年或兩者兼施。

國家反金融罪案在防止金融罪案如洗錢活動的同時，將作為政府充公資產的統一處理單位，處理所充公的名車、土地、公司、現金等資產，以增加政府收入。

國家反金融罪案中心將會與警方、反貪污委員會、關稅局、移民局、內陸稅收局、國家銀行、移民局及公司委員會等機構合作，處理金融罪案如黑錢外流、貪污、洗錢等，以及追討回用黑錢在海外購買的資產。

反貪污計劃下舉措 綜合行動防紕漏

首相署部長拿督劉偉強指出，國家反金融罪案中心是《2019-2023年國家反貪污計劃》下的一項舉措，旨在開展綜合行動以解決金融犯罪及防止紕漏。

他在國會發出的文告中說，國家反金融罪案中心不是一所新的執法機構，也沒有調查權，而是作為執法機構的綜合行動協調員。

“國家反金融罪案中心的主要功能是協調至少12個現有執法機構的工作，包括警方、反貪會、關稅局以及國家銀行，以在國內打擊與防範國內外金融犯罪。”

他強調，現有執法機構的功能或權力，不會被國家反金融罪案中心侵蝕、廢除或排除。