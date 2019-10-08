副揆：業界承擔修複和營運 探討設人為災禍儲備金

（布城8日訊）能源、工藝、科學、氣候變化及環境部正在探討設立人為災禍儲備金（Sinking Fund）的可能性，並由業界來承擔災後修複和管理的營運費用。

副首相拿督斯里旺阿茲莎說，政府是希望借此提高業界的負責任態度，以減少火災、煙霾和化學污染等人為災禍。

“同時，儲備金的設立也可以讓災後清理和救援協調工作更有效的執行。”

旺阿茲莎是為國家災難管理機構（Nadma）的全國防備月（BKN）主持推介後，如此披露。“至於集基金和制定法令與否等事項將交由能源科藝環境部去研究和落實。”

另外，她也披露，政府已同意成立國家救災基金應對天然災害，由這個基金集中收集民眾的捐款，以便推展災難管理工作。

她說，目前救災捐款都是各方各別處理，沒有任何的協調， 因此，國家救災基金的設立可協助政府更透明的協調各方包括含入的捐款。

她說，這筆捐款將存入國家災害援助基金（KWABBN）帳戶，並且將根據該基金的信托契約來動用。

旺阿茲莎也促請民眾為天災做好防範工作，因為救災並不是政府的唯一責任。“我希望民間、中央、州和和非政府組織能夠通力合作，培養災難防範文化，以確保防範和救災工作更順暢進行。”

另一方面，對於國內亂倫案持續上升，旺阿茲莎表示感到痛心，並認為此事不應該發生。

她說，政府已採取了多項措施來減少這類案件，包括透過優管（youtube）播放“安全和不安全接觸“（safe and unsafe touch)的 兒童性教育視頻，以及和國家人口與發展局（LPPKN）推展國家生殖健康教育課程。

“亂倫與道德和信仰的提升有很大關連。”

首相署部長劉偉強日前指出，大馬法庭的亂倫案已經從去年的21宗增加至今年的57宗。