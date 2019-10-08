燃油津貼新機制 伊黨：M40應納入

（哥打峇魯8日訊）伊斯蘭黨籲請政府重新檢討燃油補貼機制，除了B40（低收入）群體，也應將M40（中等收入）群體、沙巴人和砂拉越人民也納入補貼機制中。

伊斯蘭黨署理主席拿督端依布拉欣直言，政府宣布的燃油補貼機制，無法幫助到更多人民享受價格合理的RON95汽油。

國內貿易及消費事務部長拿督賽夫丁昨天指出，從明年1月開始，預料會有290萬名居住在大馬半島並符合資格的生活援助金（BSH）受惠者，可享有每個月最高30令吉的RON 95汽油補貼，摩哆車則每個月12令吉。

而政府落實上述汽油補貼政策後，RON95油價將會自由浮動，每周檢討油價，不過調整價格將會分階段式進行。

與此同時，政府也決定把沙巴、砂拉越及納閩地區的RON95汽油頂價，定在每公升2令吉08仙，不過東馬居民不能在這項汽油補貼機制下受惠。

端依布拉欣發表文告指出，政府讓西馬RON95油價自由浮動，這將導致汽油價格在某些時候上漲，並對其他商品和服務的價格產生影嚮。屆時，RON95的所有用戶將承擔增加的費用。

“實際上，如果RON95價格上漲，那麼政府給予平均每天1令吉的汽油補貼，對受惠者而言似乎沒有多大作用。這還不包括人民所要承擔的，油價浮動而導致的物價上漲的後果。”

此外，每月收入介於4001令吉至5000令吉的家庭，也將負擔沉重。

“國人的生活成本沒有下降，這種情況將繼續困擾大多數人民。燃油補貼機制沒能解決主要問題，只是一種短期方案罷了。”

另一方面，伊黨也質問，政府今年3月授予GHL Transact私人有限公司的2503萬令吉項目，而該公司到底為政府的RON95汽油補貼計劃開發和推行了哪些硬件和軟件應用程序？