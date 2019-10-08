被禁美白面霜仍可買到 檳消協促當局監督

（檳城8日訊）檳城消費人協會呼籲衛生部，嚴密監督所有不利健康和廣泛售賣的含危險物質的化妝品、收回所有通過監視被發現是危險的化妝品，以及嚴格執行危險產品的禁令。

該協會主席莫希丁阿都卡迪今日召開記者會說，最近再次聽到政府禁止有害面霜消息，指面霜含水銀之類的有毒物質，顯示有關禁令沒有效果。

“本會在檳城和吉隆坡做了隨機調查，發現很容易買到已被禁的美白面霜，同時也發現一些名牌面霜的贗品。”

他說，含水銀的美白皮膚化妝品對使用者有很大危險，水銀通過皮膚被吸收入體內，不只破壞皮膚，還會破壞腎髒和神經系統。

他說，亞洲人一心想要有白皙和紅潤的皮膚，或許白人至上的觀念還是根深蒂固，成了一些人的審美標準。

“從前，皮膚白皙者表示他富有，可僱人在烈日下到田里工作，這種文化至今還是存在，因為市面上的美白化妝品越來越暢銷，而且著重向婦女推銷，說它們決定了美與否。”

他說，根據一項調查說，我國有41%受訪者使用美白化妝品，當中61%回答說，他們覺得皮膚白皙的人看起來比較年輕。

多數人認為皮膚白皙較年輕

他說，水銀含量高的面霜都宣稱能預防或改善雀斑和青春痘，讓使用者的膚色美麗。但經常搽含水銀的面霜可能引發皮疹、皮膚褪色、起斑點。皮膚長期接觸水銀化合物可能產生慢性水銀中毒。在一些身體吸收大量水銀的案例中，曾發現患者有嚴重腹痛、嘔吐、嘴變灰白色和便血。

“水銀中毒也可能使牙齒變松，牙齦上形成藍色的一層。孕婦的胎兒也可能受影嚮，因為水銀能通過臍帶擴散。”