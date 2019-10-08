【港反修例示威】 傳政府下一步禁網 林鄭：無計劃再推新法





（香港8日訊）香港政府上周引用《緊急法》制定《禁蒙面法》，上周六凌晨正式實施，並引發大規模激烈衝突。香港特首林鄭月娥（圖）今早在出席行政會議前時表示，無計劃再用緊急法設立新規例。她稱，凡是新法例都要時間才可以看到成效，不能指這幾天未見成效，就否定其必要性。她稱，最重要是阻嚇性作用，特別針對未成年人士，特別是9月開學後有40%未成年人士被捕。

香港行政會議成員葉國謙昨天受訪時透露，政府會考慮任何止暴制亂的方法，未來也不排除會實施禁網。

林鄭表示，過去的周末，再次見到香港各區出現廣泛的暴力破壞，而且行為具針對性，包括癱瘓鐵路系統、大肆破壞目標商店。她指，任何市民都不能夠行私刑，無論出現什麼衝突和糾紛，都不應採取襲擊行動。

斥示威者暴力沒底線

她又指，網上流傳有暴徒設置非法路障截查車輛，是極度違法的行為，令香港進入危險情況，形容暴力已進入沒有底線和無法無天的情況，重申政府會以最大決心制止暴力。

專家軍營觀察 解放軍已作準備 但暫不介入

香港的街頭示威愈演愈烈，各方關注北京當局會否直接介入。國際軍事專家平可夫根據實地觀察指，鑑於香港局勢緊張，解放軍駐港部隊已作好準備，包括將一些裝甲車改裝，以防汽油彈，並把一系列防暴裝備運抵香港。但他估計，軍方現階段不會介入，只作威懾。

《漢和防務評論月刊》總編輯平可夫表示，根據他近日對解放軍駐港基地的觀察，駐港部隊極大地強化了軍事介入香港的準備工作。比如盡管是周日，解放軍駐港部隊若干基地依然進行訓練，步兵荷槍實彈並裝備了反城市暴亂用的盾牌和棍棒。此外，基地有從中國運來的一系列工程車，包括布置路障、剷除路障的車。

他說，最值得注意的是，基地的解放軍92B型輪式裝甲車已經過改裝，重點拆除了車頂的機槍，以及在發動機等易燃部位安裝了保護欄，顯然是要防止汽油彈的攻擊。

裝甲車防汽油彈

平可夫並說，在8月，有人目睹解放軍駐港部隊進行第22次換防時，一艘大型滾裝船在香港碼頭停留了5個小時，期間卸下大批解放軍和車輛。而目前在解放軍駐港基地內，卡車、吉普車數量大大增加，有些吉普車上追加了衛星通訊裝置。

解放軍駐港部隊於8月29日凌晨換防，當時駐港部隊發言人說，輪換是年度正常例行行動。