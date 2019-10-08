茜蒂卡欣炮轟4大學領導人 “種族主義者，請你們辭職”

（吉隆坡8日訊）人權律師茜蒂卡欣在推特發文，炮轟4所政府大學的領導人是種族主義者，並要求他們辭職。

“蘇丹依德利斯教育大學（UPSI）、馬大、瑪拉工藝大學（UiTM）及博特拉大學由種族主義者和偏執狂領導。這些人不配領導教育機構。辭職！”

茜蒂卡欣這則推文，相信是與這4所大學於上週日主辦的馬來人尊嚴大會有關。

首相敦馬哈迪也有出席及發表演講的馬來人尊嚴大會，由馬大馬來輝煌研究中心主辦，瑪拉工藝大學、博特拉大學、蘇丹依德利斯教育大學（UPSI）及馬來西亞穆斯林律師協會為合作單位。

另一方面，有網民在茜蒂卡欣的推文留言分享“要求UM、UiTM、UPSI和UPM校長辭職”聯署網頁（https://www.change.org/p/kementerian-pendidikan-malaysia-naib-canselor-um-upsi-uitm-upm-perlu-letak-jawatan-atas-kmm?recruiter=50144336&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term= share_petition）。