【茹素九月天】檳逾萬善信20花車 恭送九皇大帝回鑾



















（檳城7日訊）經過9天的茹素，今晚北馬各地斗母宮都同步恭送九皇大帝聖駕回鑾，雖然傍晚烏雲密佈，一些地區下起細雨，但無阻万名善信虔誠的心。

參与是晚九皇大帝回鑾的宮廟，檳島市區就有香港巷斗母宮、頭條路斗母宮、二條路斗母宮、車水路斗母宮、日落洞斗母宮等，善信都一身素白，沿路手持清香虔誠恭送九皇大帝回鑾。

當中，二條路斗母宮今年再次舉行乩童過針儀式。15名20至50歲參與過針的乩童扶乩後，在宮廟理事協助下，將長達22尺的鋼針穿過臉頰，然後加入遊行隊伍。

二條路斗母宮主席拿督郭建發受訪時指出，今年該廟參與巡境遊行的花車為4輛，另外16輛花車來自友好神壇，因此遊行花車共20輛。

他說，遊行路線為二條路、過港仔直路、七條路、敦林蒼祐醫生大道、紅燈角、頭條路中路、三星巷、車水路、二條暗路、紅毛路至百樂門海濱，然後在百樂門海濱海域下放皇船，全程4.5公里。

捐贈清寒生校服

“我們今早也贈送校服和校鞋予80名清寒學子，這是我們過去數年都進行的常年活動，主要是希望能夠幫到社會的需要者。”

彭加蘭哥打區州議員魏子森及檳島市議員王宇航，也出席二條路斗母宮九皇爺大帝回鑾巡境遊行及頭條路斗母宮九皇大帝回鑾遊行。

檳首長政治秘書鄭來興則先后到香港巷斗母宮及車水路斗母宮，參与九皇大帝回鑾游行。