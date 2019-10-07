【一馬案續審】 劉說我個性不多管閑事 沙魯爾猜想這是被相中原因

（吉隆坡7日訊）一馬發展公司前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉說，他猜想劉特佐當時是將他視為一個不會多管閒事的人，才相中他。

納吉被控一馬發展公司（1MDB）洗黑錢和濫權案進入第17天審訊。沙魯爾是以本案第9名證人，他今早已是第7度上庭供證。

辯方首席律師丹斯里沙菲宜當時是就沙魯爾的第二段證詞盤問他。

沙魯爾在證詞中說，在進行劉特佐UBG項目期間，他多次和劉特佐及UBG的法律顧問Jasmine Loo交涉。當時劉特佐評估他的個性，指他是一個依照指示辦事和不多問的人。

他也提及，他在2007年和劉特佐就項目上的事項交涉時，並沒對劉特佐起疑，直到2015年案件展開調查的時候。

劉常遲到但善於辭令

較早前，他供證時說，根據他觀察，劉特佐常遲到，但卻善於辭令，也可很快理解事情。他是在2007年，在管理諮詢公司Accenture任職時認識劉特佐，當時後者要他幫忙做一個公司電腦系統項目。

他是在2009年離開Accenture，也就是在離開這公司的前兩年首次和劉特佐見面。

“他（劉特佐）是從我們的共同朋友，即我在斯坦福大學時期的室友阿佔那裡取得我的聯絡。”

沙魯爾聲稱，他和劉特佐會面，是為了解劉特佐要求Accenture做的項目。當時他（劉特佐）是代表UBG，名片寫著董事經理。UBG代表Utama Banking Group， 但此公司已經沒涉及銀行領域。

他說，當時劉特佐是要將UBG的投資處理器專業化。在那個項目進行時，他希望可和劉特佐有更多討論，但每次的項目討論會議都在短時間內就結束。

沙菲宜詢問沙魯爾，在UBG的項目結束後，他是如何偶爾和劉特佐保持聯絡。後者回應說，劉特佐在2008年杪時，聯絡他詢問是否有興趣在基金會擔任職務。

“在Accenture和UBG進行項目的時，劉特佐已看過我的履歷。這是因為Accenture的慣例是向客戶提供該項目的聘用書副本，並附上參與項目的每個人履歷。”

從報導得知禁出國不知哪個單位發出

沙魯爾聲稱，他是從媒體報導中獲知被禁止出國，禁令在2018年6月實施，但他並不曉得該禁令是由哪個單位發出。

他針對沙菲宜盤問他如何得知自己被禁出國一事，如是回應。他當時感到好奇便上網查證，網站顯示“請聯絡臨近的移民局辦公室”。

針對沙菲宜詢問他是否嘗試找出被禁出國的原由時聲稱，他並沒釐清為何被禁止出國，但他認為自己是1MDB的一份子，涉及董事會及管理層而被禁止出國；他曾是1MDB董事會成員及首席執行員。

疑因是1MDB一份子被禁出國

“我認為是因與1MDB案件有關而被實施出國禁令，因此並沒詢問執法單位；出國禁令是為了要避免可為案件提供諮詢的人士消失。”

“我並不知道自己是否被視為有潛逃可能，也不知道1MDB前董事主席丹斯里峇基、1MDB其他董事及此案部分證人並沒被實施出國禁令。”

此外，他同意被禁止出國為他帶來不便，尤其是尋找就業可能性方面。他目前無業。

劉建議1MDB委任Casey Tang

沙魯爾提到，是劉特佐建議1MDB委任Casey Tang。在他受委登嘉樓投資機構首席執行員的一周後，Casey Tang受委為執行董事，也是他將委任信遞交給後者。

他知道劉特佐和Casey認識，但不知他們相識多久。Casey Tang的月入介於6萬至7萬令吉之間。他也不記得對方的花紅數額，但其花紅蠻豐厚的。