首相澄清沒承諾論 大道收費站最終將廢除

（布城7日訊）首相敦馬哈迪澄清，他日前發表“希盟政府並沒有承諾會廢除大道收費站”的言論，其實是指“沒有承諾會立即廢除收費站”，而是“分階段收購並最終廢除”。

他今日發文告指出，自己日前稱希盟政府並沒有承諾會廢除大道收費站，其實是根據競選宣言中所闡明的“不會立刻廢除收費站”。

他也指出，希盟在競選宣言中所列出的這一句，“希盟政府將會重新研究所有大道特許經營權合約。我們將會談判以便以最好的價錢接管所有的大道，而最終的目標是分階段廢除收費站”。

馬哈迪也表示，研究指出，如果政府現在就立刻收購大道，那麼就將被迫花費數十億令吉，而之後也還必須花費數十億令吉去為大道進行維護保養；屆時，政府就再也沒有能力去滿足人民對於發展的要求。

“前朝政府留下了數兆的債務，因此我們必須償還債務以避免破產。而償還利息和本金就已經耗去數十億令吉，因此若政府再承擔大道的收購以及維修保養費，就將沒有足夠的資金去承擔重要的基建發展。”

他指出，在經過深入的研究，想要立刻廢除收費站是不可能的，因為這必須要政府出資收購大道特許經營權。

“因此若要通過廢除收費站來減輕人民的生活負擔，我們還需要時間；不過我們可以考慮降低過路費，而如果有私人界願意降低過路費，他們的建議將會獲得考慮。”