【國會】馬哈迪：反應實況 國際規範計算貧窮率

（吉隆坡7日訊）首相敦馬哈迪聲稱，政府已從今年3月起展開檢討貧窮線收入（PGK）的研究；此次也會以“多層面貧窮指數”（MPI）來計算我國的貧窮率，以反映我國貧窮問題的真實與實際情況。

他是在國會下議院回答公正黨波德申區國會議員拿督斯里安華提問，政府將在聯合國赤貧及人權問題特別報告員菲利普奧爾斯頓教授揭露，我國貧窮率越來越嚴重後采取什麼措施時，如是回應。

他提到，趨勢一直在變，政府已在第11大馬計劃的中期檢討報告宣布，使用符合國際規範及更具包容性的MPI計算法，即不再單以收入來定義一個人是否貧窮，並會從多角度，如醫療、教育、收入及生活水平。

“我們也建議，提高他們在三個方面，即食物、衣服及房屋的購買能力及收入來減低貧窮，並以此來定義他們貧窮與否，這將納入MPI計算法。”

馬哈迪表示，在新的計算法下，貧窮率及貧窮線與過去的官方數據肯定會有不同，因為過去貧窮線的算法是根據1971年的方程式，在此方程式下，大馬幾乎已全面消除貧窮。

他說，有關研究是在國家統計局、衛生部及其他相關機構的合作下進行；他已指示經濟事務部關注這名聯合國特別報告員結束訪問後的聲明及報告。

此外，首相回應巫統巴耶勿剎區國會議員莫哈末沙哈時提到，政府了解貧窮年輕人的比例正在提高。因此，政府將計劃為青年提供適合他們需求的培訓，讓他們做好投入市場工作的準備，因為我國有許多青年“挑工作”，即便不是相當沈重的工作，也留給外勞做。