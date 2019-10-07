【國會】馬哈迪：縮小族群貧富差距 新願景打造新土著世代

（吉隆坡7日訊）首相敦馬哈迪承認，落實近50年的新經濟政策及2020年宏願最終都無法解決土著及非土著財富與收入不平衡的問題；此問題至今仍然存在，也可導致種族緊張及焦慮，並阻礙了國家經濟成長及國民團結的願景。

他在國會下議院回答伊黨馬江區國會議員拿督斯里哈迪阿旺詢問政府會采取什麼措施，通過落實2021至2030年共享繁榮願景縮小土著及非土著的貧富及社會差距時提到，政府須采取新措施，而在最近宣布的共享繁榮願景，只有證明自己有能力及符合資格的土著才能獲機會，政府希望通過這樣的措施，讓“新土著世代”在我國誕生。

他說明，所謂新土著世代，應秉持廉正及有誠信的價值觀、勤勞、努力、有尊嚴及有欲拯救國家的國民主義精神，且不依賴外國人。他們也應將工作視為高尚的東西。

馬哈迪表示，政府現在的目標，是要在此計劃下為土著創造“平等成果”。不過，他也強調，不應只從強化土著經濟的角度，狹隘地看待共享繁榮願景。

他說，政府的所有努力，都是為了確保全體大馬人都能在2030年，不分種族地達到體面的生活水準。

新經濟政策有成功案例

雖然過去的新經濟政策及2020宏願最終無法改善土著整體經濟狀況，但首相聲稱，當時仍有土著因這些計劃而成功，如今有土著不僅是百萬富翁，更有億萬富翁。

“我國過去從沒有醫生可為我動手術，如今也已有了。國內的貧富差距，已經縮小了。”

“我國有億萬富翁，不只是百萬富翁，他自己擁有十多架直升機，不只是在大馬，在全世界都有生意，這是因為他們善用所獲得機會，我相信善用機會就能解決貧富差距問題。”

達祖丁：13年前已提醒

針對巫統巴西沙叻區國會議員拿督斯里達祖丁指，曾在敦馬哈迪任第四任首相時提醒他“要照顧馬來人”一事，馬哈迪否認有此一說，並諷刺達祖丁從未對當時的“錯事”發聲。

達祖丁在附加提問環節時，質問馬哈迪如今還在重復過去第一次任相的論述。

“尊貴的首相，1987年，你是首相，你記得巫青團在波德申的幹訓營嗎？我已告訴當時任相的你，照顧馬來人，你當時急著要讓大馬發展，我說我支持你，但我其實是擔心的，當時你已不理馬來人。”

“我已經提醒你……13年後，什麼都沒發生，現在你還在重復同樣的話；你告訴我，怎樣給你信心？”

由於達祖丁在議會廳內發表上述言論時全程都用英文發言，主持議會的國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫給予提醒，達祖丁應使用馬來文來發言。

馬哈迪則站起來調侃：“他是白人，他說白人的語言。”

首相也反擊，他不記得達祖丁曾訓斥他。

“他說的是其他的事，不曾說過發生的錯事，如果他告訴我，我會聆聽也會遵從，好的事好的勸告，我當然會照做。”