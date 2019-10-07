【燃油津貼新機制出爐】生活援金受惠者享津貼 你有份嗎 ?

（布城7日訊）燃油津貼機制出爐！ 國內貿易及消費事務部長拿督賽夫丁今日宣佈，從明年1月開始，預料會有290萬名居住在大馬半島並符合資格的生活援助金（BSH）受惠者，享有每個月最高30令吉的RON 95 汽油補貼，或摩多每個月12令吉。

他說，明年第一期（首4個月）的汽油補貼將會在4月份匯入受惠者的銀行戶頭，車子汽油補貼共120令吉；摩多則是48令吉。

最高每個月30元

他說，這項RON 95汽油補貼政策僅限於其一較高補貼（車子或摩多），即最高每個月為30令吉。

賽夫丁今日針對汽油補貼機制召開特別記者會時說，符合條件者包括必須擁有已註冊在名下的交通工具、所持有的駕照尚未過期以及合法路稅。

他說，需符合另一項條件為，所擁有的車子低於1600cc引擎排量，或1600cc引擎排量以上但車齡超過10年；摩多低於150cc引擎排量，或150cc引擎排量以上但超過7年車齡。

受惠者須更新戶頭資料

“如果車主同時擁有2輛低於1600cc引擎排量的轎車及2部低於150cc引擎排量的摩多，他也屬於這項汽油津貼機制的受惠者群內。”

他說，至於符合資格的殘障人士（OKU）也可以享有這項汽油補貼機制。

賽夫丁表示，政府落實上述汽油補貼政策後，RON95油價將會自由浮動，每周檢討油價，不過，調整價格將會逐步進行，以免造成人民負擔。

他說，政府也決定把沙巴、砂拉越及納閩地區的RON95汽油頂價，定在每公升2令吉08仙，不過東馬居民不能在這項汽油補貼機制下受惠。

他說，受惠者必須從10月15日起更新銀行戶頭資料，並檢查是否符合資格。

賽夫丁：將建議納入M40群體

賽夫丁說，他將會向內閣建議也讓M40中等收入群體納入補貼機制。

他指出，該部可能考慮透過明年推行的RON 95汽油補貼中所節省的費用，進一步擴大到讓中等收入群體也能享有補貼。

“這是一項汽油補貼政策，如果你問我，我當然希望M40群體也能同樣受惠。”

莊學勤：推行汽油津貼 須深遠研究掌握數據

（檳城7日訊）政府將在明年1月落實低收入群體（B40）汽油津貼機制，經濟學家莊學勤博士認為政府在推行這項汽油津貼機制上，是經過深遠的研究及掌握的確實的數據才實行的。

他指出，從補貼額上或許民眾會感覺不多，然而，若以實際行駛里數來計算，汽車30令吉及摩多12令吉的補貼是有效果的。

莊學勤今日接受記者訪問時坦言，政府在落實低收入群體汽油津貼機制上，必須有一個確定的數據，以便能夠落實撥款。

另一方面，政府落實上述汽油補貼政策後，RON95油價將會自由浮動一事，民眾認為政府給予的補貼機制太少錢，倒不如保持現有的津貼原狀，讓普羅大眾受惠。

駱榮金吁維持現狀

駱榮金坦言，每個月的汽油津貼機制是否能夠應付未來自由浮動的油價，仍是一個未知數，為此他呼籲政府繼續沿用目前的津貼制，更為實際。

2020年RON 95汽油補貼機制（PSP）

◆符合汽油補貼機制條件者

必須是居住在大馬半島的生活援助金受惠者，擁有已註冊在名下的交通工具、未逾期駕照及合法路稅

最多只能擁有2輛轎車或2部輛摩多

◆車輛/ 摩多類型

少於1600cc引擎排量的轎車

高於1600cc引擎排量的轎車，但車齡超過10年以上

低於150cc引擎排量的摩多

高於150cc引擎排量的摩多，但車齡超過7年以上

◆汽油補貼

車子每個月30令吉；或摩多每個月12令吉

（僅限其一，最高可享有30令吉）

◆汽油補貼受惠者人數

擁摩多者：110萬

擁車和摩多者：70萬

擁車者：110萬

總數：290萬

◆符合資格享有汽油補貼詳細數據（人數）

1輛車 873,407

1輛摩多 + 1輛車 406,669

2輛摩多 + 1輛車 121,461

2輛車 172,056

1輛摩多 + 2輛車 105,028

2輛摩多 + 2輛車 44,439

1輛摩多 949,431

2輛摩多 189,981

總數 2,862,472

（符合資格的殘障人士也在此計劃下受惠）

◆實行RON 95汽油補貼機制的方案（一）

2020年1月開始

第一期（首4個月）的汽油補貼將會在4月份匯入受惠者的銀行戶頭

車子 120令吉 / 摩多48令吉

RON95油價將自由浮動，調整價格將會逐步進行

RON95 頂價為2令吉零8仙 –只限沙巴、砂拉越及納閩居民（但他們並不能享有RON 95汽油補貼）

◆實行RON 95汽油補貼機制的方案（二）

從10月15日起，瀏覽官方網站（psp.kpdnhep.gov.my）更新銀行戶頭資料。