租約屆滿 收回座椅 吉客船碼頭空蕩蕩

















（亞羅士打7日訊）吉打港口客船碼頭等候廳的座椅因租約屆滿，提供座椅的承包公司昨午將逾百張椅子收回運走，新的承包公司又無法及時交貨安裝新座椅，導致等候廳一片空蕩蕩，乘客須站著等候登船。

據了解，碼頭等候廳整排列式座椅過去都是以招標租賃方式經營，每半年會重新招標。

昨日下午約5時，合約已屆滿的承包公司委派數名男員工，前來搬走等候廳右邊角落的逾百張藍色塑料座椅，只留下左邊約20個塑料座椅。

本報記者今早到該碼頭等候廳了解情況，因今天並非周末或公假，所以等候乘客不多。一些乘客坐在僅留下的藍色塑料椅子、一些人坐在地面、有者站著，以及小數者坐在碼頭外的等後處座椅。

吉打州交通事務委員會主席阿茲曼接受《光明日報》記者訪問時解釋，海事局早在合約屆滿的2個月前，就已與另一個承包商更新合約，惟，新承包商卻未按時將座椅運載來。

他說，吉打港口碼頭等候廳計劃重建，所以該等候廳沒建設固定的基本設施。當局採用每半年更新承包商的方式來租賃座椅。

他指出，他已要求新的承包商提呈報告解釋，無論如何，他將針對有關事項展開調查。

另外，北部海事局助理主任卡查理說，當局於8月以公開招標方式，讓一家公司得標提供座椅，新公司理應該在9月將新座椅運送來，但至今卻沒交貨。

他說，海事局將考慮向該公司採取對付行動，同時也將與亞羅士打市政廳接洽，商討是否可暫時向市政廳借用座椅來應急。（YLS）

屠妖節多遊客赴交怡 當局受促速解決

本月杪即本月25日至28日就是屠妖節一連4天連假，預料會有大量遊客前往浮羅交怡旅遊，因此有關當局受促快速解決問題，避免屆時因乘客須站立久候等待而引起滿腹怨言。

Ferry Line Ventures客船公司人員米占對記者說，昨天他親睹數名男子將大批椅子搬上羅里。他們客船公司職員之後通過各管道查詢下，才獲知海事局與該承包商的座椅合約已屆滿，承包商收回該座椅。

他說，這也是他們首次聽聞原來碼頭等候廳的座椅，是以租用方式而非自費安裝，而過去也不曾發生座椅被承包商收回的事件。

“我們目前只知道座椅租借，不懂其他設施是否也用租借方式經營。”

另一名不願具名的旅遊櫃台職員向記者說，昨天至今天進入交怡島的乘客不多，所以暫時沒引起很多乘客怨言。

他提及，接下來的本月杪會有連假，相信會有很多遊客進島旅遊。過去旅遊旺季期間，等候廳百多張座椅都會出現供不應求情況，倘若這次在旅遊旺季前，來不及提供座椅必定引起遊客不滿。