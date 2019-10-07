患白血病尋獲匹配幹細胞 留澳生急需10萬元續命









（大山腳7日訊）30歲青年王綏雄懷著當建築工程師的理想到澳洲留學，2年後卻不幸患上急性淋巴性白血病，被逼停課回國接受治療。如今匹配的幹細胞找到了，急需10萬令吉進行移殖手術續命。

來自芙蓉的王綏雄，今年理應在澳洲開始修讀主課，惟去年因確診患上急性淋巴性白血病，不得不離開校園，回國與病魔搏斗。

由於王綏雄兄弟的幹細胞不匹配，大山腳瑤池金母慈善基金會為王綏雄籌募10萬令吉，以購買來自新加坡非親屬的匹配幹細胞費用。

該基金會主席蔡瑞豪及中馬協調員余寶橒前到王綏雄住家家訪，以及向主治醫院了解綏雄病情及移殖詳情後，正式對外籌募購買幹細胞費用。

被逼停課返國治療

他說，原本今年可開始進入建築工程正課，去年10月卻一直高燒不退，皮膚也出現淤血，到醫院檢查後確診是白血病，那時沒有接受任何治療。直到有天在工作期間突然暈倒入院，昏迷了10多天，留院觀察一個多月。

“因為情況嚴重，當時在澳洲醫院時有接受過一輪的化療，因為我是持學生證，保險只涵蓋緊急住院及一些指定的治療，所以那時醫生建議我回國尋求治療。”

接到醫生診斷報告的那一刻，綏雄整個人都傻了，沒想過自己會得白血病。

“我一時間無法接受，但後來我已樂觀面對，也會堅強接受治療，我會堅持到底直到順利進行幹細胞移殖。”

綏雄在澳洲接受緊急治療期間，曾經一度輕微中風，在年邁母親及家人的照料下，有了進展才能順利回國。

“我終於等到匹配的幹細胞了，希望社會大眾能夠幫幫我，不管多麼艱難，我都會堅強、積極迎戰病魔，望大眾給我僅此一次的機會！”

目前口服藥物維持治療

蔡瑞豪指出，根據安邦醫院醫生的報告，王綏雄已經完成化療，目前正接受口服藥物維持治療，不過急性淋巴性白血病是高度侵襲性疾病，最終會復發，只有移殖匹配的幹細胞，才有痊癒的機會。

他說，綏雄的哥哥及弟弟已進行核對，證實兩人不匹配，而馬來西亞的幹細胞庫存也沒有相關的供體，所以必須向外國尋找匹配的幹細胞捐贈者。

“他很幸運，9月杪時接到了醫院捎來的好消息，指在新加坡的幹細胞庫存中找到了匹配的幹細胞，適合移殖給他。然而，需要10萬令吉來購買有關幹細胞，這讓王家一籌莫展。”

綏雄的父母早前是小販，父親於今年4月去世後，67歲母親黃桂萊轉當洗碗工人，以賺取生活費。他上有一名哥哥，是名羅里駕駛員，已有家室；下有一名26歲弟弟，目前在新加坡工廠工作。

醫生勸勿錯過黃金時期

幹細胞找到了，目前是最佳時期移殖，醫生促不要錯過了黃金時期。

蔡瑞豪說，匹配的幹細胞已有了，醫生也已鑒定綏雄目前處於適合進行幹細胞移殖的階段，這也意味著他有康復的希望。一旦順利購買到有關匹配的幹細胞，就會從新加坡運抵雪蘭莪安邦醫院，即可為他移殖。移殖手術會在雪蘭莪安邦醫院進行。

大山腳瑤池金母慈善基金會將負責代收來自四面八方的善款。任何疑問可聯絡該會熱線016-4192 192、019-2322192或04-505 9800。

有意捐款援助王綏雄 WEE SWEE SIONG，可把善款匯入：One Hope Charity & Welfare Berhad，大眾銀行戶頭號碼：3193433435。匯款後，請把匯款單（截屏/拍照皆可）、姓名、聯絡號碼及地址，電郵至[email protected]，以便該會開出收據。