【馬來人尊嚴大會】 胡棟強：華社須防範 議案隨時成國家政策

（檳城7日訊）民政黨全國署理主席胡棟強指出，“馬來人尊嚴大會”昨日順利召開，同時達成多項議決，其中包括在6年時間內分階段廢除華淡小，華社不得不防，因為這是一場馬來朝野政黨領袖都熱烈出席的大會，這些議案隨時會成為國家政策。

他說，首相敦馬哈迪、經濟部長阿茲敏以及多位希盟政府要員都出席了大會，其他出席嘉賓還包括伊斯蘭黨主席哈迪、巫統總秘書安努亞慕沙等，華社無法不擔心，大會的議案會成為未來希盟的政策。

他認為，火箭擁有42席國會議席、6名部長和7名副部長，必須發揮他們的力量，全力的為華教護航，必須清楚的表態反對單元教育政策，而不是保持靜靜，一味靜靜等同出賣華社和華教。

“千萬不要小看這一場馬來人尊嚴大會，他們一共通過了多項議案，這包括關閉華小，不要忘記，首相敦馬和其他希盟領袖並沒有阻止或反對這些議案，也就是說他們也支持這些議案的通過。所以說，這對非穆斯林非常的不公平，因為有人在玩弄種族情緒，把矛頭指向非穆斯林，為了政治利益而製造種族對立。”

另外，大會的另一個議案則要求首相、副首相、州務大臣與重要部長位置都由穆斯林擔任，尤其財政部長、教育部長、國防部長和內政部長這些職務。

對此，胡棟強要求行動黨表明立場，他們敢不敢在敦馬面前反對這項議案？

他說，行動黨多年來都宣稱他們是多元種族政黨，重要部長位置應該能者居之，但是，隨著敦馬哈迪堂而皇之的出席“馬來人尊嚴大會”，還和所有出席者一起通過了這些議案，完全不把行動黨放在眼裡，請問行動黨有準備為華人請願嗎？