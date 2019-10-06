【港反修例示威】反禁蒙面法遊行 德士司機撞人群遭圍毆













（香港6日訊）香港《禁蒙面法》生效第二天，示威衝突持續，港島及九龍區都有大批示威者以不同方式蒙面遊行。示威者在多處阻路、縱火、丟汽油彈、破壞港鐵站和店舖等，警方在金鐘道、旺角、灣仔和深水涉進行驅散行動，發射多輪催淚彈。警方亦在灣仔和銅鑼灣制服多人。

在灣仔軒尼詩道近天樂里，防暴警察沿途施放催淚彈驅散示威者，有示威者向警方的方向投擲汽油彈，現場香港電台網站（rthk）的記者，一度被擲中，身上的膠雨衣著火，有黑衣示威者上前為他撲熄火種。

在深水埗近長沙灣道政府合署外，一架德士懷疑鏟上行人路，附近有一名身穿黑衣的女傷者倒臥在行人路上，未知是否遭德士撞倒。但穿紅衣的男德士司機，被多名蒙面的人士從德士拉出車外圍毆，被打至頭破血流，之後多人用身體擋住他，要求其他人停止攻擊。兩名傷者均接受現場消防員急救，男傷者過後被送上救護車。

另外，相信屬於前特首曾蔭權胞妹的汽車被示威者砸破玻璃。片段顯示，身穿白衣女子不滿示威者堵路，下車搬開膠馬，結果遭到多名示威者包圍發生口角，車鏡玻璃被打爆。

在長沙灣，被指與北角“紅衣人”、“福建幫”有關的富臨酒家遭到示威者闖入破壞，台凳、屏風擺設都被打爛。

太子彌敦道最少3間中資銀行分行遭到示威者破壞，鐵柵和玻璃損毀，使用噴漆寫上辱華字句，銀行櫃檯也被破壞。

另有消息透露，荃灣線有列車於美孚至荔景之間衝燈，列車出軌後撞隧道牆壁，意外造成約1000人疏散。

銅鑼灣和軒尼詩道有多人被捕；在灣仔有5人被捕。有4人送院治理，其中1男1女傷勢嚴重。

在《禁蒙面法》實施首日，警方拘13人，包括11男2女。

警方中聯辦外嚴密布防

另外，警方在中聯辦外嚴密布防，除了在外圍架設水馬外，大批防暴警察在場戒備，另外水砲車及兩輛“銳武”裝甲車亦停泊在中聯辦對出。

中聯辦新界工作部負責人星期日發表談話，對極端激進分子圍攻破壞該部表示強烈譴責，指“這批極端激進分子，氣焰囂張，行為惡劣”，支援特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力分子。

該負責人強調，工作部作為中央駐港機構部門，嚴格依照授權在港履行職責，其法律地位不容挑戰。