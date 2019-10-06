敦馬：民調非全民意見 希盟仍獲人民支持

（梳邦6日訊）首相敦馬哈迪認為，希盟政府依然獲得很多人民的支持，有關希盟政府支持率從80%狂跌至35%的民調並不正確，因為這些民調並不能代表全民的意見。

“我不知道他們是怎樣做的調查，我知道的是，我們還是得到很多人的支持。不管去到哪裡，都有很多人祝福我們、和我們合照，這證明還是有人民支持我們。只是一些不代表全體、只代表一部分人意見的民調，卻聲稱代表全民意見的調查報告。”

他今晚出席與全體希盟及民興黨國會議員的兩天一夜幹訓營後，在記者會上發表談話。共有130名來自希盟以及民興黨的國會議員出席幹訓營。

默迪卡民調中心的民調顯示，截至8月，希盟政府的支持率已跌至35%，創下自去年5月執政以來最低。

馬哈迪強調，民調的數據並不正確，目前希盟政府依然得到強力支持，儘管是由5個政黨組成，卻非常團結，有商有量總能達成共識。

他也促請各界仔細閱讀希盟在第14屆全國大選的競選宣言，以免被反對黨的觀點牽著鼻子走。

“例如，我們從沒說過要廢除大道收費站的宣言，但這成為我們競選宣言的一部分，只是廢除收費站一事還沒達到。”

他說，希盟領袖與國會議員的會面交流，確有討論到競選宣言課題。

他指出，他並沒有說希盟政府一定會廢除銷售與服務稅（SST）並恢復消費稅（GST），只是會按照民意去考慮。

“這是一部分人的意見，我只是在被媒體要求就這個問題發表看法，而當時我是說如果這是人民要的，那麼我們或許會考慮，但這並不代表是一定要（廢除SST恢復GST）。然而，媒體卻詮釋成我們將會廢除SST並恢復GST，而因此反對黨也為此感到很開心。”

出席記者會的尚有副首相拿督斯里旺阿茲莎、公正黨主席拿督斯里安華、誠信黨主席末沙布、行動黨秘書長林冠英、土團黨署理總裁拿督斯里慕克力以及希盟總秘書拿督賽富丁等人。