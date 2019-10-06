配合世界手語日 谷歌推介輔助聾人App





（吉隆坡6日訊）配合世界手語日（IDSL），大馬穀歌在吉隆坡基督教青年會（YMCA）舉辦輔助聾人的應用程式推介和試用，讓更多聽障者了解相關應用程式的好處。

大馬穀歌消費產品傳播經理娜蒂雅在活動上，向近80名聾人及家屬推介2項應用程式，即Live Transcribe及Sound Amplifier。

據之前介紹，Live Transcribe是一個可在0.2秒內，將聲音轉成文字的應用程式，同時擁有多達70種語言，及識別環境音的能力，如敲擊聲、嬰兒哭泣聲及鳥鳴聲等；Sound Amplifier則是可助弱聽人士的應用程式，擁有增強或減弱外界聲音與談話內容的功能。

她提到，Live Transcribe的設定是將人聲通過語音識別系統，連接到穀歌雲端伺服器，再轉成文字，且具隱私功能。

有識別環境音功能

她舉例，一名聾人媽媽因無法聽到孩子的聲音而不知孩子的去向，透過使用有關應用程式的識別環境音功能，可很快尋獲孩子。

“使用者可保存文本超過3天，只要開啓保存功能即可，若需保存超過3天就複制去新的文本。應用程式也具打字功能，使用者可在文本中表達自己，與其他人溝通。”

“目前應用程式支持多國語言，全球在一周內就有多達100萬人使用。”

談起有關應有程式的未來改善問題，娜蒂雅聲稱，此應用程式無法準確無誤傳達信息，因此希望未來可加強識別聲音功能，就算在嘈雜環境也可使用。

此外，來自大馬手語協會（MyBIM）秘書長安東尼說，普通人對聾人社會的文化不理解，其實大馬聾人社會有屬於自己的BIM，即馬來西亞手語。

安東尼也是聾啞人士，他聲稱，聾人透過比劃手語的方式唱國歌，但每當公眾場合奏嚮國歌時，因沒手語提示，因此不知如何開始比劃，這也顯示大馬缺乏理解聾人文化。