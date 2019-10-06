【馬來人尊嚴大會】首相：提案不照單全收 不落實單一源流教育

（沙亞南6日訊）首相敦馬哈迪說，政府不會對馬來人尊嚴大會提交給他的提案“照單全收”，如要求政府落實只保留國小，只以馬來文作為教學媒介語的單一源流教育制度的提案。

但他在記者會上表示，政府會認真探討及考慮將這些提案落實為政策，因為這些提案反映了馬來人的感受。

他的答复隨即獲得在場的主辦單位，以及土著團結黨、巫統及伊斯蘭黨領袖，包括教育部長馬智禮、伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺、經濟事務部長拿督斯里阿茲敏和巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙等，報以熱烈掌聲。

馬哈迪說，馬來人如今顯然對他們的未來感到擔心，他們擔心是因為不像其他人那樣受人敬仰。

研究什麼能做

“我們要找尋方法，政府和馬來人都應該扮演拯救及恢復馬來人榮譽的角色。”

詢及政府對大會要求政府落實單一源流教育的立場時，馬哈迪說：“那是一個訴求，不代表政府會接納所有的訴求。”

“我們必須研究什麼是我們能做的，有什麼又是我們不能實行的。”

詢及馬來人尊嚴大會會否促成各馬來政黨高層不分彼此、共同討論馬來人課題的機會時，馬哈迪重申，他希望能夠成功解決馬來人的問題，那麼他就無需一直再討論馬來人的問題。

他說，馬來人必須把握機會、努力，才能在這個國家獲得他們的那一份財富。