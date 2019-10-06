【沈慕羽教師獎】教總：仍缺900老師 華小未獲撥款聘臨教







（吉隆坡6日訊）教總主席拿督王超群指出，今年華小缺乏900多位老師，盡管已屢次向教育部副部長張念群反映問題，但至今教育部仍沒給予撥款來聘請臨教填補師資空缺；與此同時，教育部規定西馬臨教職位只開放給公立大學畢業生，且須自費修讀假期師訓班的做法，也一再讓教總感失望。

他今早出席“2019年度教師表揚大會暨第十一屆沈慕羽教師獎頒獎典禮”發表致詞指出，在師資不足下，教育部須採取替代方案，如聘請臨教來填補空缺，以免影嚮學生的學習進度，這也是一貫的做法。

西馬臨教只開放公立大學畢業生

“以華小為例，今年缺乏900多位老師，雖然教總多次向副部長反映問題的嚴重性，而部長也答應處理，但至今學年都快結束了，都還沒給予撥款讓華小聘請臨教，學校董家教被迫自行聘請臨教來解燃眉之急。”

他表示，今年6月份有400多位師範華小組學員畢業，並且通過了面試，但至今已10月份，這些新老師都沒被派到華小執教，這不僅是資源浪費，更凸顯了教育部無視學校對師資的迫切需求。

王超群披露，教育部近期在招收2020年小學臨教，規定西馬臨教只公開給公立大學畢業生申請，而且被錄取者須自費修讀師訓班，這種不當的做法引起了許多非議。

“事實上，教育部副部長曾多次透露師訓華小組申請人數不多，無法填滿名額，希望更多華裔子弟提出申請，但如今又不開放讓私立大學畢業生申請，不僅自相矛盾，更不利華小師資培訓。”

他指出，教育部在華小師資課題上的做法讓教總感失望，促教育部召開圓桌會議，邀請董教總及其他華教團體出席，針對華小師資問題進行全面討論，以尋求解決方案。

另外，王超群也促政府正視投身教師行業的青年人數日漸下滑的現象，不要簡單的把教師不足問題，歸咎於新生代沒興趣當老師，而是須探討為何新生代不願當老師，聆聽年輕人的心聲，才能對癥下藥，確保教育的正常發展。

他引用聯合國調查報告內容指，尊師重道精神日益式微、老師常被當成教育制度失敗的代罪羔羊、經常面對家長威迫的壓力、缺乏自主權、福利欠佳、教學壓力等，都是導致越來越多老師離職，及新生代不願當老師的原因，建議各國政府須了解問題所在，做出必要的改善。

“以您為榮” 2校長獲沈慕羽教師獎

“2019年度教師表揚大會暨第十一屆沈慕羽教師獎頒獎典禮”周日在吉隆坡王岳海大禮堂隆重舉辦，兩名沈慕羽教師獎得主分別是王仕發校長及王謙怡校長，各得5000令吉的獎金。

今年適逢沈老逝世10周年紀念，大會特別用“以您為榮”作為活動主題，同時也特別制作了一部短片，闡述了沈慕羽從年輕時期開始對華教做出的一系列貢獻，以茲表揚沈老“以教師為終生志業，把教育當作自己的生命”的無私精神。

本地音樂創作人周金亮也特別創作了《以您為榮》主題曲，並協助指導師生的演唱節目。

教總尊師重道運動工委會主席陳清順致詞時說，“以您為榮”的主題除了是向沈老致敬，也是要讓老師們知道，大家都“以您為榮”，感謝老師們對學生的循循善誘。

“既然選擇了當老師，我們就必須對得起這個稱呼，對得起這個職業，只要是對學生好的，是有利學生成長的，不管面對多大阻難，我們都須堅持到底。”

他表示，受限於人力和財力上的局限，教師表揚大會能邁入第11個年頭有賴於大家同心同德的支持，除了冼都華小董事部慷慨贊助大禮堂作為大會場地，教師表揚大會暨沈慕羽教師獎永久贊助人丹斯里李金友也從今年開始把贊助費增至6萬令吉，確保這項深具意義的活動能持續舉辦。

得獎感言

王仕發校長：非第一志願但沒入錯行

我的心情非常激動和興奮，這個獎項是對我過去35年來的努力給予肯定。當教師並非我人生的第一志願，但今天我要告訴大家，我沒入錯行，也不後悔當初的選擇。

身為校長，我經常面對各種挑戰，因為我們是公務員，在維護華教有很多的局限，但是我們必須堅守華小的大原則，不怕困難與艱苦。

王謙怡校長：為華教好的都大膽爭取

我要感謝評審們的厚愛，給我這個機會得獎。在我34年的教育生涯，學生桃李滿天下，看到很多學生現在在國外有很好的發展，也看到學生們踏踏實實做個堂堂正正的人，為國家社會貢獻，我想這是身為老師才感受得到的光榮。

華教一路走來不易，辦學和教學也都不容易，只要是為華教好的我們都要大膽爭取，我相信有志者事竟成，一定會有好的成績。

李金友：教師表揚大會意義大

教師表揚大會暨沈慕羽教師獎永久贊助人丹斯里李金友聲稱，舉辦教師表揚大會意義非常重大，即便花錢再蓋更華麗的禮堂、建更大的校園、用再先進的設備，沒了老師，那麼教育便辦不成了。

他說，每個學生離開校園後，腦海懷念的不會是那些桌椅，而是自己的恩師，因此師資是辦教育的重中之重，如果華社要繼續傳承中華文化及辦好教育，一定要註重師資的培養。

另一方面，中國駐馬大使館陳辰代辦則說，他到馬來西亞兩年，對這里印象最深刻的就是華文教育，一般上在受邀出席的十場活動中，就會有3至5場是華教相關活動，也凸顯了大馬華人為了華教嘔心瀝血的無私奉獻。

他提及，大馬華教有今天的成就，在座的校長和老師們功不可沒，完整保留華文教育體系，使得大馬的華文教育除中國以外，在東南亞乃至全世界都首屈一指，也因此大馬在中華傳統文化才能有如此高深的造詣。

“大馬也因此才能有世界上最好的華文媒體，我在這里不用看英文報紙，我每天看中文報和電子報，所以剛剛台上表演的相聲笑點我都能聽懂。”