【馬來人尊嚴大會】敦馬：內鬥分裂6群體馬來人靠別人獲勝







（沙亞南6日訊）首相敦馬哈迪說，馬來人在獨立時不僅是最大族群，也是擁有很大權力的掌權者，但卻沒有珍惜，更因內鬥而自我分裂成6個群體，以致沒任何群體可獲得超過一半人民的支持，被迫依靠別人才能獲勝。

他今日在馬來人尊嚴大會上，也直指馬來人不願意刻苦耐勞地工作，不能自己承擔身為獨立時最大民族的責任，從而讓其他人來到馬來西亞。

為地位典當族群

“若沒有看到機會，他們是不會來的。這都是我們自作自受，不是別人造成，是因為我們自己分裂、內鬥，因此變成被逼成為依靠別人來獲得勝利的少數。當依靠別人時，我們或多或少就欠人家恩情，也害怕若不獲得支持，就無法得到現有地位，結果自己典當了權力。”

“就因為我們自己分裂，為了自己的地位，典當了族群，造成我們現在尊嚴被歧視，我們族群也被輕視。”

馬哈迪指出，這里曾被稱為“半島馬來土地”（semenanjung tanah Melayu），但今天卻被迫跟其它人分享。

他說，馬來人如今只占60%人口，而且還分裂成6個群體，結果分別只獲得20%或30%人民支持。

他也說，馬來人今天面對被壓迫、被踐踏、被歧視的情況，是因為在很多事情上犯錯，包括馬來族群分裂。

他承認，現有由馬來人領導的政府並不是很強，以前也許很強，但事實上卻不強。

“不管願不願意，我們都得顧及其它人的感受，否則我們將在大選時敗選，這是大選時要面對的事實。”

他表示，外國多元種族比率不似馬來西亞，馬來人之所以被奴化是因為需要依賴別人，“因為我們沒拿下國內的機會，因為我們不去做這些工作，認為這些工作是低賤的、是骯髒的、是危險的，因此讓外國人來做。”

馬來人口僅佔60%

“可是，他們也不會一直都做，因為他們會不斷進步，他們的後代不再做這些下三濫工作，這是事實，但我們卻一直拒絕事實，也就無法恢複我們的尊嚴。”

馬哈迪強調，馬來人不肯去做特定的工作與責任，卻讓外國人來做，結果他們發展了，馬來人卻一直落後，這是人民必須認清的事實。

“就因為我們沒有意願去做，所以無法成為一個真正的獨立民族。”

“我要說的話，可能讓人聽了不爽，但這是事實，這也是年輕人將繼承的，只要我們不改變現在的生活方式，只要我們依然不肯工作，面對事業上的挑戰，我們就會一直落後，但我們卻一直感到舒適，因為認為政府會幫助我們。”

不肯做特定工作

“我很難過，當我看到那些高到天空的大廈，卻沒有看到任何一個跟我一樣族群的人……那（建築）是危險工作，但我們不願意面對危險。”

“即使知道我們有能力，即使有再高的能力，然而若不去做就無法成功。當我們失敗，我們可以期望別人如何看重我們？”

馬哈迪說，直到今天，馬來人還是不曾從歷史教訓上學到東西，還是願意接受由外國人來做本地人不願意做的工作，如骯髒、危險及吃力的工作。

“我們在商業上有機會但卻不肯做，卻更樂意接受安慰獎。”

馬來人自豪獲500援金 敦馬：我感到羞恥

對馬來人因為薪金僅1100令吉而不肯工作，接受一年500令吉的援助金卻不感到羞恥，馬哈迪坦言，他不明白為何會這樣。

他說，看到馬來人不願意辛勤工作，卻為每年可以拿500令吉就以為很自豪，讓他感到羞恥，因為這不是獲取金錢的正當方式。

“一個人應該努力工作來獲取金錢，因為政府沒有要你做很辛苦的工作，而你至少必須願意去承擔辛苦的工作。”他說，在餐館及百貨公司的員工都是來自菲律賓和孟加拉的外勞，馬來人為何卻連餐館及百貨公司的工作都不願意去做。

“為什麼我們不能做嗎？不是很危險、骯髒或辛苦的工，你都不要做，可能你嫌薪水低，但其實已經很高了。以前，每天的薪水只有30仙，一個月只有12令吉，現在給你1000令吉，甚至2000令吉都嫌低薪。”

馬哈迪表示不希望外界視周日的集會，是一個必須借助外力才能恢複馬來人尊嚴的借口。

“我們可以主辦集會，可以做特別祈禱，可是，若我們不努力，那就無法成功。”

他說，東方過去的貧窮國家已經富有，這是因為他們的人民願意以勞力獲得酬勞，也不依賴外國人去做3D（骯髒、危險及辛苦）工作。

須努力才能成功

“他們自己做，雖然酬勞沒有很多，如日本二戰後百廢待興，但他們樂意工作，即使只有一碗白飯及醬油的工作都願意做。日本如今已經成為先進國，但我們願意為一撮飯及醬油而工作嗎？當然不願意，1100令吉都認為太少了，這是我們的問題。 ”

馬哈迪指出，政府在推介新經濟政策時提供了很多機會，然而很多人都沒有好好珍惜機會。

“給再多機會、提供再多貸款，若不有勤勞工作，最終還是失敗。”

他強調，馬來人的尊嚴不是因為政府幫助抑或是給機會，而是所取得的成就，而前提是馬來人願意去做、願意工作。

“馬來人什麼都可以做，也做得好，但能不能做與願不願意做有分別，最重要還是個人意願，只要努力恢複馬來人在所有領域的成就，馬來人就有尊嚴。”

馬哈迪指出，政府日前推介“共享繁榮願景”，可是，如果不努力，財富不會從天而降或突然暴富，所以必須努力，工作與學習，唯有如此才能夠獲得所要的成功。

“是，政府會協助，我在政府里已協助我的民族，可是，我的民族必須願意接受與使用這些援助。”

政府不會照單全收提案

敦馬哈迪說，政府不會對馬來人尊嚴大會提交給他的提案“照單全收”，如要求政府落實只保留國小，只以馬來文作為教學媒介語的單一源流教育制度的提案。

不過，他在記者會上表示，政府會認真探討及考慮將這些提案落實為政策，因為這些提案反映了馬來人的感受。

他的答覆隨即獲得在場的主辦單位以及土著團結黨、巫統及伊斯蘭黨領袖，包括教育部長馬智禮、伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺、經濟事務部長拿督斯里阿茲敏和巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙等，報以熱烈掌聲。

馬哈迪說，馬來人如今顯然對他們的未來感到擔心，他們擔心乃因為不像其他人那樣受人敬仰。

“我們要找尋方法，政府和馬來人本身都應該扮演拯救及恢複馬來人榮譽的角色。”

在詢及政府對大會要求政府落實單一源流教育的立場時，馬哈迪說：“那是一個訴求，不代表政府會接納所有的訴求。”

“我們必須研究什麼是我們能做的，有什麼又是我們不能實行的。”

詢及這場大會會否促成各馬來政黨高層不分彼此、共同討論馬來人課題，馬哈迪重申，他希望能解決馬來人的問題，那麼他就無需一直再討論馬來人的問題。馬來人必須把握機會、努力，才能在這個國家獲得他們的那一份財富。

敦馬向逾萬人訓示50分鐘 朝野領袖同喊馬來人萬歲

逾萬人出席在沙亞南瑪拉華蒂體育館舉行的馬來人尊嚴大會，多名朝野領袖齊聚一堂，而首相敦馬哈迪在發表訓示後，與伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺等朝野領袖同台高喊“Hidup Melayu”（馬來人萬歲），是另一個焦點。

馬哈迪與夫人敦茜蒂哈斯瑪於上午約11時10分抵達會場，馬來樂壇天后拿督斯里茜蒂諾哈麗莎隨即上台演唱迎接他們的到來。

大會於上午9時30分開始，由馬來人尊嚴大會執行秘書再納克林致開幕詞。之後，由4所大學的代表和伊斯蘭黨巴西馬區國會議員阿末法迪里分別上台討論馬來人在文化、經濟、教育、宗教和政治方面的問題。

這4名大學代表是來自博特拉大學的莫哈末再因、瑪拉工藝大學的莫哈末沙菲、蘇丹依德利斯師範大學的努魯法丁、馬來亞大學的阿都慕奇。

馬哈迪於上午約11時50分開始發表50分鐘的訓示。

其他出席者包括經濟事務部長拿督斯里阿茲敏、企業發展部部長拿督斯里禮端尤索夫、吉打州務大臣拿督斯里慕克里、國防部長莫哈末沙布、前貿消部長拿督斯里韓沙再努丁、前貿工部長拿督斯里慕斯達法、下議院前副議長拿督羅納建迪、前外交部長阿尼法、前國防部長拿督斯里希山慕丁、前青體部長凱里、前彭亨州務大臣拿督斯里安南耶穀、吉蘭丹州務大臣拿督阿末耶穀、前聯邦直轄區部長拿督斯里東姑安南。

朝野領袖和出席者之後合唱大會主題曲《Sumpah Anak Watan》（本土人的宣誓），之後由代表將“馬來人尊嚴大會決議”（Resolusi Kongres Tanah Melayu）移交給馬哈迪。

另一方面，主辦方在大會開始前宣稱，有350輛巴士載送參與者前來。

由馬大馬來輝煌研究中心、瑪拉工藝大學、博特拉大學、蘇丹依德拉里斯大學聯辦的馬來人尊嚴大會，是在馬大副校長拿督阿都拉欣主催下主辦，旨在討論馬來人在教育、宗教、文化、政治與經濟方面的問題。

逾百人食物中毒 27人送院

（八打靈再也6日訊）雪州衛生局長證實，週日早舉行的馬來人尊嚴大會發生逾百人食物中毒的事件。

逾百名出席者在食物中毒後獲送院治療，而緊急事故醫療統籌中心（MECC）在接獲投報後也立即派出醫生及救護人員到場救援。

據緊急事故醫療統籌中心負責人三哈里披露，該局在早上11時15分左右，接獲沙亞南體育館撥打的救助來電，指會場多人疑因食物中毒而出現嘔吐及腹瀉情況。

他聲稱，該中心接獲投報後，馬上派出5輛救護車及醫生到場救援。

他說，經初步診斷顯示，目前有27名患者屬黃色標籤情況，91名患者屬綠色標籤情況；現場並未有人屬紅色緊急情況。

“救護車已把處於黃色標籤情況的病患送院治療，其餘91名患者則在現場接受治療，情況若沒惡化便無需入院。”

91人現場治療

“附近兩間醫院Tengku Ampuan Rahimah及沙亞南醫院都已發出紅色警戒待命，一旦現場出現緊急情況，便可第一時間提供救援工作。”

拉瑪：大會為增敦馬支持率而辦

（檳城6日訊）檳州第二副首長拉瑪沙米說，馬來人尊嚴大會是為增加馬哈迪的支持率而舉辦，也是一些人要確保希盟權力轉移計劃不實現的努力。

他說，該大會是為了支持敦馬哈迪繼續當首相，不交出權力給拿督斯里安華。在土團黨內外收集支持的行動非常明顯。他今日發文告說，大會由數名脫離巫統加入土團黨的領袖構思，並利用4所公立大學作為掩飾。

“他們這樣做是為了更接近希盟內有權勢的個人，尤其是馬哈迪，他們從經濟上得不到好處，於是希望從希盟政府身上獲得糖果。”