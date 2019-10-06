異地戀共車外出撞大樹 情侶雙亡













（檳城6日訊）一對華裔情侶共車外出卻發生車禍，轎車失控撞大樹後，雙雙傷重命喪當場。

43歲男死者是來自吉隆坡的汽車銷售員鄭統治，他日前北上檳城，與39歲女友鄭麗絲（譯音）見面。

撞樹車頭全毀

據了解，2人於今日凌晨1時共車外出，從東姑阿都拉曼路駛往廣東民路時，轎車在拐過一個彎後突然失控闖進對面車道，撞倒路堤後再撞上泰國駐檳領事館前方的一棵大樹，兩人因嚴重受創而共赴黃泉。

據知，鄭統治在抵達檳島後入住哥德路一帶的一間酒店，事發前由女友鄭麗絲駕車到酒店載他外出。

一般相信，車禍撞擊力非常大，轎車在撞樹後車頭全毀，男女死者當場昏迷，消拯員到場後將兩人移出車外，當時鄭統治已喪命，駕車的鄭麗絲原本還有一絲氣息，但稍後也斷氣。

交警接報後趕到現場調查，較後將兩人遺體送往檳城醫院剖驗。兩人的家屬今午已先後領出遺體辦理身後事。

男死者表嫂稱不知發生何事

鄭統治的表嫂王茉莉今早在檳城醫院太平間領屍時說，家人並不清楚發生什麼事，只知道鄭統治曾說北上檳城是要與女友見面。

她說，鄭統治是她丈夫的表弟，一家人住在吉隆坡，她是在清晨6點多接到通知，家屬託她幫忙到太平間認屍和領屍。

鄭統治的遺體將運回吉隆坡治喪。

女死者原本下月喜迎39歲

女死者鄭麗絲原本下月6日即將迎來39歲生日，不料遭遇死神攔路。

據鄭麗絲身份證上的住址顯示，她是住在日落洞柴埕一帶。

一對相信是她家人的男女於今午約1點到太平間領出遺體後相擁而哭，對於媒體的詢問，他們表示不願受訪。

據知，家人將在壟尾殯儀館為鄭麗絲治喪。