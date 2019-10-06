網民張貼污衊色情文 警：先查後抓

（新山6日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密已提醒查案官，一旦發現社交媒體上污衊和詆毀他人、含色情元素的貼文，應採取先調查、後逮捕的方式。

他今早在柔佛州警察總部，主持國家英雄貢獻勛章頒發儀式後，在記者會上說，警方已成立一支隊伍，24小時監控網上訊息，並在發現有網民張貼或廣傳污衊和詆毀他人、含有色情元素的貼文時，著手展開調查。

他說：“對這類貼文，我們不會忽略，所以不要再詆毀警方，說我們在睡覺或瞎了眼。不管什麼課題，我們都會採取行動，只是時間問題，因為我們需要時間調查。”

過去做法先捉後查

“我也提醒查案官，採取先調查、後逮捕的方式，一旦發現任何狀況，先展開調查，若證據確鑿才逮捕有關人士，接著決定扣留或口頭保釋，而不是像過去逮捕了他們才進行盤問。”

他指出，政治人物或政黨之間可進行評論，但是不要侮辱種族和宗教。

他表示，警方的重心放在掃除毒品、賭博、私會黨和不道德活動，確保人民生活在安全、和平的環境中。

3造聯手查販賣大馬卡

阿都哈密說，警方已針對販賣大馬卡事件，與移民局和國民登記局展開特別會議，並與該兩造聯手調查所有可疑的大馬卡，目前也未再有涉案人士遭逮捕。

他說：“我們無法檢查所有大馬卡，這需要‘超級電腦’，但是移民局和國民登記局有本身方式調查可疑的大馬卡，這點有在會議上提及。”

“我們會追根究底，以杜絕這個問題。”