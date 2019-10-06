司機大道超車不果 連撞2車失控打轉7秒







（吉隆坡6日訊）社交媒體瘋傳一則短片，一名20歲的年輕司機疑在高速大道超速駕駛，在超車時失控連撞2輛轎車後，整輛車更在路上打轉7秒。

據知，意外是在上週三（2日）傍晚5時55分，發生在沙亞南大道第26.3公里朝往沙亞南方向路段。事故並沒波及更多的轎車，也未釀傷亡。

臉書專頁Info Roadblock JPJ/POLIS前晚上載事發時其它轎車行車記錄儀所拍攝到的意外畫面，引發許多網民熱議，有逾萬人點贊、留言和轉發視頻，並痛斥肇禍司機的駕駛態度很有問題。

依據該1分11秒車禍視頻所見，事發時也在該路段行駛的轎車清楚攝錄到肇禍的藍色轎車從最左邊車道，閃電飛馳至右邊車道，並在超車時失控與2輛車先後碰撞，導致該肇禍車子在路面上打轉7秒，並在緊急車道停下。

雪州交通調查及執法組主任阿茲曼警監說，有關車禍涉及3輛轎車，事發時一輛藍色轎車在大道行駛時失控，先後撞及在前方的2輛轎車。

他表示，2名被撞的轎車司機分別是56歲的華裔男子和24歲巫裔女子，他們與肇禍司機都沒受傷。

根據警方初步調查，印裔肇禍轎車司機涉超速駕駛，並在超車時失控，才會先後撞上另外2車，警方目前已援引1987年陸路交通法令第42（1）條文進行調查。