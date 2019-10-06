【金鐘獎】領終身成就獎“說再見” 張小燕獲94歲媽站台惹哭全場





（台北6日訊）71歲“綜藝天后”張小燕（小燕姐）縱橫演藝圈超過一甲子，早前晚間得到第54屆金鐘獎終身成就獎肯定，眾望所歸。她致辭說：“我就是終身愛做這件事情，感恩大家成就了我！”徒弟黃子佼和卜學亮同台，高齡94歲的張媽媽也驚喜現身，分享榮耀，現場氣氛感人。不過，當她說完得獎感言要下台前，突然語出驚人地說：“我今天要跟大家說再見！”突如其來的一句話，立刻引起外界議論。

小燕姐原本抗拒領終身成就獎，當晚從文化部長鄭麗君手中接過獎座時，直呼：“各位觀眾，我是張小燕，大家好，好久沒說這句話，好爽喔！”主辦單位特地邀甄珍、張艾嘉、張惠妹、吳奇隆、藍心湄、張清芳、庾澄慶等好友錄製影片，推崇小燕姐的演藝成就，讓她感動說希望三立把影片送她作紀念。

張小燕拉卜學亮、黃子佼合影，表示：“我們這個是與愛的距離，像是超級同學會，我們在綜藝界玩很大，你娘的孩子就是我的孩子。”把入圍作品唱名1遍。她透露曾告訴爸爸，要留在台灣為演藝事業打拼，50幾歲時，一生最愛的2個男人──夫婿彭國華與張爸爸相繼離她而去，還好工作慰藉了她，她說：“我愛看電視，愛做電視，謝謝觀眾打開電視，讓我到你家客廳，忍受我的聒噪，我希望你們每個階段都有我。”

張小燕接著感性說“在這個重要的時刻，我應該跟一個人分享，因為沒有她，我不會得這個獎”，並邀94歲的母親上台分享榮耀，張媽媽穿一身桃紅色洋裝、足蹬高跟鞋，姿態優雅，網友驚呼“太會保養”。張媽媽則補充：“謝謝大家喜愛小燕。”張小燕笑喊“說得好”。

不過，當張小燕說完得獎感言準備要下台時，突然跟眾人道別，拋出一句：“我今天要跟大家說再見！”令外界十分震驚，雖然她並未明說是否引退，但已引起眾人議論紛紛，但小燕姐親近友人對記者強調，她只是為了唱《再見歌》的梗，沒有要退出演藝圈。卜學亮也表示：“小燕姐絕對不會退休的，請製作人提出好的案子來談，小燕姐會心動主持的，是怕很多製作人不敢來提，怕被小燕姐打槍。”

親口澄清引退說

對於張小燕榮獲終身成就獎向大家告別被疑引退說，佼佼稍早補充已跟小燕姐聯絡上，對台上突然講再見，引發外界猜測宣告退休，小燕姐回复他表示：“只是帶大家重溫在節目中的招牌節目再見方式。”