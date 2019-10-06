【馬來人尊嚴大會】出席朝野領袖成焦點









（沙亞南6日訊）一度引起各方爭議的馬來人尊嚴大會於今早在沙亞南瑪拉華蒂體育館舉行，而這場大會的其中一個焦點將會是首相敦馬哈迪將以馬來領袖的身份出席大會發表訓示。

伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁日前也表示，伊斯蘭黨接獲“馬來人尊嚴大會”主辦方的邀請，黨主席拿督斯里哈迪阿旺將出席大會。

出席這場大會的人潮從今早清晨7時許陸陸續續抵達體育館。據了解，這個體育館可容納1萬3000人，而截至早上9時左右，現場目測的出席的人數佔據了體育館的大約三分之二的位子。大部份的出席者皆身穿大會的紅色T卹。

主辦方在媒體登記時，給了媒體採訪證，一個大會徽章，以及一件紅色的大會T卹。

另外，主辦方在大會開始前，宣稱有350輛巴士載送參與者前來出席這場大會。

截至早上9時15分左右，可以看見前貿消部長拿督斯里韓沙再努丁，前貿工部長拿督斯里慕斯達法，企業發展部部長拿督斯里禮端尤索夫，下議院前副議長拿督羅納建迪，前外交部長阿尼法，前國防部長拿督斯里希山慕丁，前彭亨州務大臣拿督斯里安南耶谷，吉蘭丹州務大臣拿督阿末耶谷等人都有出席這場大會。

這場馬來人尊嚴大會是由馬大馬來輝煌研究中心、瑪拉工藝大學、博特拉大學、蘇丹依德拉里斯大學聯辦，本週日在莎亞南瑪拉華蒂體育館舉行。

這場集會是在馬大副校長拿督阿都拉欣主催下主辦，旨在討論馬來人在教育、宗教、文化、政治和經濟方面的問題。