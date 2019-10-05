【丹絨比艾區補選】魏家祥：已向扎希表達立場 馬華要上陣補選

（吉隆坡5日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥聲稱，馬華已清楚表達要在丹絨比艾區國會議席補選上陣的立場。

他今午為馬華聯邦直轄區常年大會主持開幕後表示，他和巫統主席拿督斯里阿末紮希會面時已明確表明，丹絨比艾是馬華的傳統選區，馬華會派人上陣的立場。

惟他沒正面回應馬華是否有信心可奪下此議席的提問，僅回應說：“馬華要拿到這個選區”。

“在國陣尚未宣布候選人前，如果有政黨爭取上陣，是無可厚非的，但一旦國陣有了決定後，就會全力支持該候選人。”

魏家祥指出，國陣領導人應以目前的時局和未來的政治發展來看待事件，並應有政治智慧作出決定。

他強調，國陣精神一直秉持中庸和多元，每次談到議席分配，國陣是打開胸懷、以大局為重、共存共榮共享的精神，沒少數服從多數，而是以達致共識的方式作決定。

他也說，國陣不是單元單一的組織，國陣誰也不能缺了誰。

國陣成員黨開會定奪

針對阿末紮希早前發表的“讓路論”，魏家祥解釋，當時他也人在現場，聽到阿末紮希說巫統基層要丹絨比艾這個選區，因為有57%是馬來選民，但同時也說了，丹絨比艾傳統上是馬華選區。

“阿末紮希當時表示，如果馬華可打開胸懷，像國大黨在金馬侖補選時般讓路。但也說了，這場仗還是需華人支持，候選人須與國陣成員黨商量後才作決定。國陣將盡快開會討論此事。”

此外，魏家祥在致開幕詞時說，現在馬華暫時只有一名國會議員，接下來全黨上下都要全力以赴在丹絨比艾區補選中爭取勝選。

他聲稱，國陣能結盟60年須要經得起考驗，目光要放長遠，國陣之間的政黨合作才能越來越好，才能贏回丹絨比艾。

出席大會者包括馬華署理總會長拿督馬漢順、總秘書拿督張盛聞、馬華聯邦直轄區主席兼馬青總團長王曉庭。

魏家祥：上屆大選雖落敗 馬華巫統情誼不曾減退

（亞依淡5日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥重申，雖然馬華及巫統在上屆大選中落敗，但兩黨之間的情誼卻不曾減退。

魏家祥今日在臉書發文表示，他今日出席巫統柔州代表大會開幕禮，並認同柔州巫統主席拿督哈斯尼發表“我們必須用柔州糢式奪回柔州”的言論。

“目前柔州的種族比例為巫裔55%、華裔29%及印裔10%，我希望身為反對黨的國陣，能不分種族及宗教，齊心合力為民請命。”