馬智禮：帶領學生尋真相 廉潔是學者重要價值觀





（八打靈再也5日訊）教育部長馬智禮說，廉潔是學者重要的價值觀支柱，以帶領學生尋求真相，並為社會問題提供解決方案；但詢及教師給學生考試貼士是否廉潔時，他則拒絕評論。

他在出席“學者日”推介禮上宣布，內閣同意配合聯合國教科文組織（UNESCO）的世界教師節，將10月5日列為我國“學者日”（Hari Akademia），及10月列為“學者月”（Bulan Akademia）。

他強調，這是我國史上首次擇定特別日子，來感激馬來西亞的學術人員，包括公立大學、私立大學、學院、工藝學院、技職學院和社區學院等講師的付出。

他表示，或許有人會問，為何不是在教師節慶祝。教師節較常指學校里的教師，對學術人員而言，他們認為應有特別屬於他們的一天，而10月5日是配合聯合國教科文組織的世界教師節所擇定的日期。

馬智禮披露，今年“學者日”的主題是“學者與社會同在”，這與“大學為社會服務”的精神一致，同時也提醒學術人員不僅成為象牙塔里高高在上的學者（Cendekiawan），而是要成為實際了解人民問題、解決社會問題的“公共學者”（Cendekia-awam ），及作為道德灌輸者、思想提供者和文化的先驅。

他說，廉潔是學者最主要的支柱，因學者的角色就是要尋找真相、為社會提出真相，因此須在日常工作中註重廉潔的價值觀。教育部也與公共服務局合作，檢討《法定機構法令》（605法令），並將著重學者廉潔的問題，以避免學術剽竊和抄襲。

針對教育部會如何解決學生作業與論文抄襲及教師洩露考試題目的廉潔問題時，部長表明，教育部高教局已在2018年成立“廉潔委員會”。任何在大學所發生與廉潔相關的問題都會帶到此委員會進行探討和調查。

當媒體追問如何解決學校階段的廉潔問題時，他則回應：“今天是慶祝學者日，我們主要談學者日的事。”

出席活動者尚有教育部副部長張念群、秘書長拿督莫哈末賈查里、高教局總監拿督西蒂哈米莎和馬來亞大學校長拿督阿都拉欣等。